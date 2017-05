Basketballer werben für ihre Sportart

Der TB Wülfrath kann zwar einen Mitgliederzuwachs vermelden, doch die Abteilung von Lutz Granderath sucht händeringend neue Spieler.

Wülfrath. Der Turnerbund Wülfrath hat im ersten Quartal einen Neumitglieder-Boom erlebt (die WZ berichtete) – aber nicht alle Abteilungen haben davon profitiert. Im Bereich Basketball sind derzeit 90 Mitglieder aktiv. Insgesamt hat der TBW stolze 1293 Mitglieder. „Dabei ist Basketball ein toller Sport“, sagte Abteilungsleiter Lutz Granderath im Gespräch mit der WZ. Zwar sei die Sportart nicht wirklich kontaktlos, „aber nicht so brutal wie zum Beispiel Handball“.

Bei den Basketballern kann es schon mit zwei Jahren losgehen. „Das ist Schnuppern an Bällen“, beschrieb Lutz Granderath den Start in der Abteilung. Die Kleinkinder bekommen sämtliche Bälle, vom Tischtennisball bis eben zum Basketball. „Hauptsachte, die Kinder betreiben Sport“, erklärte Lutz Granderath. Erst im Alter von fünf bis sechs Jahren steht der Basketball dann endgültig im Mittelpunkt.

Auf der Suche nach Interessenten hatte die Basketball-Abteilung im vergangenen Jahr zwei AGs angeboten, in der Linden- und der Parkschule. „Da waren zehn Schüler pro AG dabei“, erinnerte sich Lutz Granderath. „Aber auf unser Angebot an das Gymnasium gab es null Resonanz“, bedauerte der Ex-Regional-Basketballer. Dabei besteht das erfolgreichste Team, die U 18, praktisch aus einer Klasse des Gymnasiums. Die 16- bis 17-Jährigen haben im vergangenen Jahr die Oberligameisterschaft gewonnen und schlagen sich aktuell gut in der Regionalliga. Als Schüler wiederum haben sie Kreismeistertitel gewonnen.

Dieses Vorbild scheint aber nicht für die Jüngeren zu gelten. Nun klafft im U 12- und U 14-Bereich ein Loch. Es gibt nur noch eine U 12-Mannschaft, die allerdings nicht an einer Meisterschaft teilnimmt. „Wir suchen händeringend knapp Zehnjährige“, sagte Lutz Granderath. In diesem Alter können die Kinder „noch den Anschluss schaffen, später wird es sehr schwer“.

„Auf unser Angebot an das Gymnasium gab es null Resonanz.“

Lutz Granderath, Basketball- Abteilungsleiter des TB Wülfrath

Die weibliche U 17 taugt ebenfalls als Vorbild. Auch sie spielt in der Regionalliga und hat sogar einen Star des TBW hervorgebracht. Lutz Granderath gerät immer noch ins Schwärmen, wenn er an Leonie Schütter denkt. „Sie kam in der U 10 zu uns und man hat sofort gemerkt, dass sie ein Riesentalent ist. Leonie hat alles in Grund und Boden gelaufen.“ Das macht die mittlerweile 19-Jährige immer noch, allerdings für Opladen in der Bundesliga. Bereits mit 14 Jahren wurde sie in der U 17-Nationalmannschaft eingesetzt. Beim TBW hatte sie bis zu ihrem 15. Lebensjahr gespielt, dann folgte zunächst der Wechsel nach Hagen. „Solche Spieler können wir nicht halten, das ist unmöglich“, bedauerte Lutz Granderath, der sich natürlich dennoch über den großen Erfolg seiner Ex-Spielerin freut.

Mädchen und junge Frauen sind in der Basketball-Abteilung des TBW mit gerade einmal 20 Aktiven vertreten, bei den Jungs und jungen Männern 70. Dass überhaupt einige Mannschaften zusammengestellt werden können liegt daran, dass bei den Basketballern bis 14 Jahren Mädchen und Jungen zusammen Teams bilden.

Die laufende Saison endet Anfang Mai, die kommende beginnt im September. Bis dahin wünscht sich Lutz Granderath, dass sich viele Interessierte Kinder und Jugendliche bei der Basketball-Abteilung melden.

Anzeige