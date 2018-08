Sparkasse HRV lädt ihre Kunden zu Infoveranstaltungen zum Thema ein.

Velbert. Die Sparkassen-Filiale in Tönisheide wird zu Beginn des kommenden Jahres komplett auf Selbstbedienung umgestellt. Geldgeschäfte online erledigen zu können, wird künftig noch wichtiger, als es heute schon ist. Aber längst nicht alle Kunden sind vertraut mit der digitalen Technik oder fürchten Risiken. Wie richte ich mir Online-Banking auf dem PC ein? Und – wenn das geschehen ist – wie erledige ich auf diesem Weg meine Bankgeschäfte, zum Beispiel Überweisungen? Was bietet die Sparkassen-App für Möglichkeiten, und wie funktioniert eigentlich das Bezahlen per Smartphone?

Am 31. August findet die erste Veranstaltung statt

Diese und weitere Fragen zum Online-Banking werden in einer Veranstaltungsreihe der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (HRV) geklärt, die das Kreditinstitut ihren Kunden ab Ende August auch in Velbert anbietet.

Der Startschuss fällt am 31. August 2018 um 10 Uhr morgens: Dann geht es in der Ratinger Hauptfiliale in einem ersten Termin um grundsätzliche Informationen zum Online-Banking wie die einfache Einrichtung, Tipps zur Sicherheit und die Abwicklung von Bankgeschäften per PC. Eine weitere Veranstaltung, die am 27. September 2018 - ebenfalls in der Ratinger Hauptfiliale und um 15 Uhr – stattfindet, behandelt schwerpunktmäßig das Banking per Smartphone. Dann stehen beispielsweise die Sparkassen-App, das kontaktlose Bezahlen per Smartphone oder die Fotoüberweisung auf dem Programm. Für beide Schwerpunktthemen – Online-Banking und Banking per Smartphone – wird es bis Ende des Jahres weitere Termine in der Hauptfiliale Hilden, der Filiale Westtangente und der Aha!-Filiale an der Friedrichstraße in Velbert geben. Jede Infoveranstaltung dauert rund 90 Minuten, die Teilnahme ist jeweils kostenlos.

In der Aha!-Filiale wird der sichere Umgang mit dem Internet geübt

Bei allen Veranstaltungen steht den Teilnehmern das Team der Aha!-Filiale zur Verfügung. In dieser Filiale, die es seit Juni 2017 in Velbert-Mitte gibt, dreht sich alles um den sicheren Umgang mit dem Internet. Die jungen Bankkaufleute legen dabei großen Wert auf Praxisnähe: Selbst ausprobieren ist also nicht nur möglich, sondern sogar sehr willkommen.

Wer sich zu der Veranstaltung anmelden oder sich über weitere Termine informieren möchte, kann das per E-Mail an aha@sparkasse-hrv.de oder telefonisch beim Servicecenter der Sparkasse unter Telefon 02051/31 50 tun. Eine Anmeldung über die Berater in einer der Sparkassen-Filialen, zum Beispiel an der Elberfelder Straße in Neviges, ist natürlich auch möglich. HBA

sparkasse-hrv.de