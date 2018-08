Die Stadtwerke versichern, dass keine Gefahr für die Bürger besteht.

Wülfrath. „Bei routinemäßigen Untersuchungen des Trinkwassers gemäß Trinkwasserverordnung hat die Rheinisch-Westfälische Trinkwassergesellschaft (RWW) einen mikrobiologischen Befund bei ihrer Wasserlieferung an die Stadtwerke Wülfrath festgestellt.“ Das haben die Stadtwerke Wülfrath mitgeteilt. Es handele sich um das Bakterium Pseudomonas, das „überall in der Natur vorkommt, beispielsweise in der Erde, in Pflanzen und Tieren (Pfützenkeim)“. Gefahr für die Bürger besteht laut Stadtwerke Wülfrath-Geschäftsführer Arne Dorando nach aktuellem Stand nicht.

Wasser für Babynahrung sollte immer abgekocht werden

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Mettmann werde das Trinkwasser im Wasserwerk Essen-Kettwig seit dem positiven Befund gechlort. Die Chlorung erfolge entsprechend den Vorgaben der Trinkwasserverordnung, „es kann jedoch zu leichten Geschmacksveränderungen durch das Chlor kommen“, so die Stadtwerke weiter. Wie lange die Maßnahme nötig sein wird, steht noch nicht fest, wie Arne Dorando erklärte. Er hofft, dass es am morgigen Mittwoch Klarheit gibt.

Arne Dorando rät Eltern von Babys ohnehin, das Wasser für die Babynahrung immer abzukochen. Die Verbraucher insgesamt sollten – vor allem bei dieser Witterung – „die Leitungen generell freilaufen lassen, bevor sie das Wasser als Trinkwasser benutzen“. „Vor allem, wenn jemand länger weg war, ist dies ratsam“, sagte der Geschäftsführer. Bakterien könnten sich eben leichter bilden, wenn das Wasser länger in den Leitungen steht. Er mache das Zuhause nicht anders.

„Die Stadtwerke überwachen zusammen mit der RWW die Trinkwasserqualität laufend. Das Trinkwasser kann weiterhin uneingeschränkt genutzt werden“, versichert Arne Dorando. Die Stadtwerke würden die Öffentlichkeit umgehend informieren, wenn die Chlorung nicht mehr notwendig ist.

Die Stadtwerke Velbert, die ihr Trinkewasser ebenfalls von der RWW beziehen, mussten gestern ebenfalls einen Befall mit dem Bakterium Pseudomonas vermelden. Folge: Auch in Stadtteilen Velbert-Mitte, Tönisheide und Neviges wird das Trinkwasser nun gechlort. Nur der Stadtteil Langenberg ist in der Nachbarstadt hiervon nicht betroffen. „Dass der mikrobiologische Befund durch die hohen Temperaturen und durch den hohen Wasserverbrauch in den letzten Wochen im Zusammenhang steht, ist nicht auszuschließen“, so die Information der Stadtwerke Velbert. Wie lange gechlort werden muss, steht nicht fest.