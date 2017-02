Autoschau zwischen neu und alt

MSC Wülfrath plant nach klassischem Vorbild, Wülfrath Pro steuert eine neuartige Erweiterung bei.

Wülfrath. Das Konkrete vorneweg: Die Autoschau am 14. Mai wird stattfinden und nach Planungen der Organisatoren soll es dazu auch einen verkaufsoffenen Sonntag geben. In welche Richtung die Veranstaltung geht, das war zuletzt weniger eindeutig. Nachdem Wülfrath-Pro-Vorstandsmitglied Melanie Wolfram in der WZ eine Veranstaltung mit neuem Namen rund um die Themen Gesundheit und Mobilität angekündigt hatte, hörte sich das bei Motorsportclub-Organisator Hans-Peter Altmann ganz anders an. Er betonte, dass sich an Konzept und Namen der Schau nichts ändern soll. Inzwischen haben sich offenbar die beiden Parteien in der Mitte getroffen.

Zusatzname und Erweiterung der klassischen Schau

„Die Autoschau wird erweitert“, sagte Melanie Wolfram gestern. Wülfrath Pro kümmere sich um das Thema Mobilität und der Name wird einen Zusatz bekommen.

Von der Stadt lässt sich der neue Name erfahren, der bereits verdeutlicht, dass die Veranstaltung in diesem Jahr einen Spagat zwischen neu und alt macht. „Wülfrath ist mobil – die 46. Auto- und Motorradschau“ soll der Titel laut Ralph Elpers vom Ordnungsamt heißen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass der begleitende verkaufsoffene Sonntag stattfinden kann. Wenn der Rat zustimmt, besteht nur noch die Möglichkeit, dass Verdi das Verfahren – wie in Velbert geschehen – per Eilantrag stoppt. Doch Elpers beruhigt: „Meiner Kenntnis nach wurde die Veranstaltung mit Verdi abgesprochen.“

Hans-Peter Altmann betont weiterhin, dass es eine altbewährte Autoschau geben wird. „Wir machen das, was wir schon seit 45 Jahren machen“, sagte er. Und: „Ich weiß nicht, was Wülfrath Pro plant. Wenn die sich beteiligen möchten, dann gerne.“ Nur, Personal könne der MSC für diesen erweiterten Teil der Veranstaltung nicht springen lassen.

Bei der Autoschau, die von 11 bis 18 Uhr läuft, sollen wie immer 15 bis 20 Fabrikate ausgestellt werden, so Altmann. Dieses Mal sollen erstmals auch Autos für Behinderte von einem Ratinger Anbieter dabei sein. Zu den Neuerungen, die Wülfrath Pro beisteuert, wollte Melanie Wolfram gestern noch nichts verraten.

