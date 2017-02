Autobahnabfahrt: Unfall fordert vier Verletzte

Nach Angaben von Augenzeugen war die Ampelanlage gestört.

Velbert. Vier Leichtverletzte, mindestens 7000 Euro Sachschaden und Staus an einem Verkehrsknoten – das ist Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag, gegen 18.40 Uhr, am Ende einer Autobahnabfahrt der A 44 am Autobahndreieck Velbert-Nord ereignet hat. Ein Velberter (29) hatte mit einem schwarzen Renault Twingo die A 44 aus Richtung Heiligenhaus kommend verlassen. An der Ampel an der Kreuzung der Ausfahrt mit der Werdener Straße (B 224), musste er bei Rot stoppen. Als die Ampel nach seinen Angaben, bestätigt von einer 57-jährigen Beifahrerin im Twingo sowie zwei unabhängigen Zeugen aus anderen Autos, auf Grün wechselte, fuhr der 29-Jährige los.

Beifahrer des VW bestätigte, dass die Ampel beim Anfahren grün war

Auf der Kreuzung stieß der Renault mit dem weißen VW Up einer 25-jährigen Velberterin zusammen, die, aus Essen kommend, in Richtung Innenstadt steuerte. Auch sie gab an, bestätigt von einem 51-jährigen Beifahrer im VW, bei Grün gefahren zu sein.

Alle vier Fahrzeuginsassen erlitten leichte Verletzungen, die im nahen Klinikum Niederberg ambulant behandelt wurden. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und Unfallaufnahmearbeiten war die Unfallstelle für mehrere Minuten komplett, später mit polizeilicher Verkehrsreglung nur noch teilweise gesperrt. An dem stark frequentierten Verkehrsknoten kam es zu Verkehrsstörungen.

Bei der Überprüfung der Ampelanlage konnten keine Fehler in der Schaltung festgestellt werden. Weitere Augenzeugen, die Hinweise zu den Ampelphasen zur Unfallzeit machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 02051/9466-110 zu melden. HBA

