Velbert. In einem Stoppelfeld ist am Sonntagabend eine Autofahrt in Velbert zu Ende gegangen. Dort fing das Fahrzeug Feuer. Die Fahrerin stand deutlich unter Alkoholeinfluss.

Wie die Polizei berichtete, war die 64-jährige Frau gegen 17.45 Uhr mit ihrem Pkw auf einem Feldweg an der Straße Flandersbach in Velbert unterwegs gewesen. Aus ungeklärter Ursache verlor die Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf ein Stoppelfeld. Bei dem Versuch, das Feld wieder zu verlassen, berührte der heiße Auspuff ihres Fahrzeugs die trockenen Strohstoppeln, das Auto geriet in Brand. Zum Glück beobachtete ein aufmerksamer Zeuge das Geschehen und befreite die offenbar stark alkoholisierte Frau aus dem brennenden Pkw. Die 64-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Feuerwehr Velbert löschte das Feuer. Der Wagen brannte völlig aus. Gesamtschaden (Pkw und Feld): zirka 8500 Euro. Die Polizei stellte den Führerschein der Frau sicher und leitete ein Strafverfahren ein. (Red)

