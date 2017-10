Die Ausstellung in einer Wohnung an der Halfmannstraße 24 konfrontiert Besucher eindrucksvoll mit häuslicher Gewalt.

Wülfrath. Die interaktive Ausstellung „Rosenstraße 76“ zum Thema häusliche Gewalt macht mehr als nachdenklich. An der Halfmannstraße 24 wurde eine Wohnung mit drei Zimmern und einem Bad in einem sonst leeren Wohnblock hergerichtet, in der verschiedene Formen von Gewalt dargestellt werden – aber auch Hilfsangebote sind zu finden. Eva-Maria Düring, SKFM-Bereichsleitung Familie und Frauen im Kreis Mettmann: „Diese Ausstellung soll die Besucher aufrütteln.“

„Im Kreis Mettmann gibt es ein Frauenhaus und das war zumindest in der vergangenen Woche komplett belegt.“

Eva-Maria Düring, SKFM-Bereichsleiterin Familie und Frauen im Kreis Mettmann

Gleich nach der Eingangstür steht der Besucher in einer Wohnküche, die gerade erst verlassen wirkt. Die Wände sind lachsfarben gestrichen, die Decke weiß. Besteck liegt herum, Kochbücher, Töpfe und Teller sind griffbereit. An den Wänden hängen Info-Zettel. Man soll das Leben in die eigene Hand nehmen, steht auf einem. Ein anderer verspricht schnellen und wirksamen Schutz in Frauenhäusern vor häuslicher Gewalt. Das ist allerdings etwas positiv formuliert. „Im Kreis Mettmann gibt es ein Frauenhaus und das war zumindest in der vergangenen Woche komplett belegt“, sagt Eva-Maria Düring. Betroffene Frauen müssen sich dann nach Alternativen umsehen, aber auch in den Einrichtungen in der Umgebung des Kreises Mettmann sind die Plätze nach Angaben von Eva-Maria Düring knapp.

Eva-Maria Düring bei der Eröffnung der Ausstellung. Archiv

„Das Schweigen brechen“ und „Einsehen, Schuld zu haben“, wendet sich an Opfer und Täter gleichermaßen. Auch hier werden die Hilfsangebote des SKFM dargestellt. „Wir bekommen bei der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt (Telefonnummer: 02104/1419221) immer mehr Anrufe“, berichtet die Bereichsleiterin. Das sei gut so, denn dies sei ein Zeichen dafür, dass Frauen für das Thema mehr sensibilisiert sind und nicht mehr alles hinnehmen. Ein Beispiel sei die Vergewaltigung in der Ehe, die früher als eheliches Recht deklariert wurde – und kaum strafrechtlich verfolgt wurde.

Das Kinderzimmer sieht gemütlich aus – ist es aber nicht, weil auch hier die Folgen von häuslicher Gewalt sichtbar sind. Fotos (3): Andreas Reiter

Die Kombination von Alkohol und Gewalt wird ebenfalls aufgegriffen. Im Schlafzimmer, in dem auch ein Baby-Bettchen steht, werden von einem CD-Player Erfahrungen von Betroffenen und Tätern abgespielt. Frauen und Männer berichten, wie sie die Gewalt erlebt und empfunden haben. Auf dem Nachtkästchen steht ein dazu unpassendes Foto – ein glückliches Paar nach der Hochzeit. Über dem Baby-Bettchen hängt ein Informationsblatt: „Bitte nicht schütteln“ ist darauf zu lesen. Man schüttelt unvermittelt den Kopf, weil es notwendig scheint, darauf hinzuweisen.