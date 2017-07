Ein junges Gastronomen-Ehepaar übernimmt die traditionsreiche Gaststätte. „Neue deutsche Küche“ steht künftig auf dem Programm.

Wülfrath. An der Fassade steht noch der alte Name „Ratskeller“, doch in dem Restaurant prangt schon der neue: „Mangold“. In dem Wülfrather Traditionsrestaurant an der Wilhelmstraße/Ecke Düsseler Straße laufen derzeit die letzten Vorbereitungen für die Wiedereröffnung. Die Küche ist bereits eingebaut, die Tische, Stühle und Bänke stehen bereit, Anfang August sollen neue Fenster für den vorderen Bereich des Lokals geliefert und eingebaut werden. „Am zweiten Wochenende im August wollen wir dann eröffnen“, sagt der Küchenchef und neue Betreiber des Lokals, Akbar Shirkhodaei. Gemeinsam mit seiner Frau Sarah-Lena Knopf will er dort künftig „Neue deutsche Küche“ bieten – bereichert um einige Gerichte, die er aus seiner persischen Heimat mitgebracht hat.

Shirkhodaei hatte mit seiner Frau zuvor das „Mangold“ in Heiligenhaus geführt, von dort musste er allerdings weichen, weil die Immobilie an einen neuen Besitzer ging, der dort lieber ein Autohaus haben wollte. „Über einen Gast von uns sind wir dann auf das Objekt hier aufmerksam geworden“, sagt Shirkhodaei. Die Lage des Restaurants in der Wülfrather Innenstadt sagte dem Paar zu, die Tradition des Hauses war vielversprechend. „Wir hatten gehört, dass der Ratskeller das beste Restaurant in Wülfrath war“, sagt Küchenchef Shirkhodaei.

An diese Tradition möchte der 38-Jährige, der rund 20 Jahre Gastronomie-Erfahrung mitbringt, gerne anknüpfen. Vor dem Umzug von Heiligenhaus nach Wülfrath ist dem Paar nicht bange. „Wir haben viele Stammgäste, die uns folgen werden“, zeigt sich Shirkhodaei zuversichtlich. Man habe sich in den drei Jahren als Gastronomen in Heiligenhaus „einen Namen aufgebaut“. Deshalb gehe man davon aus, dass die Stammgäste auch in das neue Lokal kommen.

Jutta Korten, Eigentümerin der Immobilie, hofft zudem darauf, dass auch viele frühere Gäste des „Ratskellers“ das neue Restaurant frequentieren. Sie freut sich, dass sie einen neuen Betreiber für das Lokal gefunden hat. Die Suche nach einem neuen Nutzer hatte etwas gedauert: Seit dem 1. Mai 2013 hatte der „Ratskeller“ leergestanden, nachdem der damalige Pächter den Betrieb eingestellt hatte. Zwischendurch war das Restaurant lediglich hin und wieder als „Event-Location“ geöffnet worden, sagt Korten.