Kulturrucksack bietet im Oktober zwei Workshops an.

Velbert/Heiligenhaus. Im Rahmen des Kulturrucksacks NRW gibt es in Velbert und Heiligenhaus im September und Oktober zwei neue Angebote für Mädchen und Jungen zwischen zehn und 14 Jahren: einen Lagerfeuer-Gitarrenworkshop und einen Schnupperkurs in der Kunst des Poetry Slams.

Wer bereits über Grundkenntnisse des Gitarrenspielens verfügt und diese in entspannter Atmosphäre vertiefen möchte, ist genau richtig beim Lagerfeuer-Gitarrenworkshop „Back to the Roots - Gitarre unplugged“. Dieser findet am Samstag, 9. September von 17 bis 21 Uhr am Dammweg 26 in Heiligenhaus statt.

Die Gitarre als Begleiter beim Lagerfeuer

Am Feuer lernen die Teilnehmer bei Gesang und Bratwurst, die Gitarre als Begleitinstrument einzusetzen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung per E-Mail ist erforderlich. Anmeldevordrucke gibt es auch über die Internetseite der Stadt Velbert, Stichwort Kultur und Freizeit, Kulturrucksack oder im Flyer zum Kulturrucksack Velbert/Heiligenhaus, der in den Schulen und an anderen öffentlichen Stellen ausliegt.

kulturrucksack@heiligenhaus.de www.velbert.de

Für Sonntag, 22. Oktober lädt Profi-Poetry-Slammer Jan Schmidt Kinder und Jugendlichen dazu ein, seine Kunst kennenzulernen. Der Schnupperkurs findet von 15 bis 18 Uhr im SKFM-Kinder- und Jugendzentrum BiLo an der Von Humboldt-Straße 53 in Birth statt. Die Teilnehmer lernen, eigene Texte zu schreiben und diese später auf der Bühne ansprechend vorzutragen. Anmeldungen zu diesem Angebot werden per E-Mail entgegengenommen. Wer sich schon vor dem Workshop von den Fähigkeiten von Jan Schmidt überzeugen möchte, hat dazu bei seinem Auftritt am Sonntag, 10. September um 14 Uhr, im Rahmen des Stadtteilfestes Birth/Losenburg, ebenfalls im BiLo, die Möglichkeit.

Seit 2014 beteiligen sich die Städte Velbert und Heiligenhaus am Kulturrucksack, einem Landesprogramm, das zum Ziel hat, Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren für Kultur zu begeistern. Mehr Informationen dazu gibt es im Netz. HBA

kulturrucksack.nrw.de kulturrucksack@velbert.de

