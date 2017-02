Velbert. Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Asbrucher Straße in Neviges zu einer Unfallflucht und einer Trunkenheitsfahrt. Nach Angaben eines 22-jährigen VW Golf-Fahrers fuhr dieser mit seinem Pkw in Richtung Hügelstraße. In einer leichten Rechtskurve kam ihm dort ein unbekannter Pkw entgegen, welcher zum Teil auf seiner Spur fuhr. Obwohl der Golf-Fahrer noch versuchte, nach rechts auszuweichen, stieß das unbekannte Fahrzeug gegen den linken Außenspiegel seines Pkw und beschädigte diesen erheblich.

Der Unfallverursacher flüchtete jedoch ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der 22- jährige Fahrer des Golfs verständigte daraufhin die Polizei. Während der anschließenden Unfallaufnahme konnten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrnehmen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief positiv und ergab einen Wert von 0,8 Promille.

Der 22- Jährige wurde daraufhin zur Wache nach Velbert gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein sichergestellt.

Sachdienliche Hinweise, die zur Klärung der Verkehrsunfallflucht beitragen können, nimmt die Polizei in Velbert unter der Rufnummer 02051 / 946-6110 jederzeit entgegen.

