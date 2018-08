Der Bach hat auf seiner gesamten Länge viel Sehenswertes zu bieten. Wo die Hauptquelle liegt, darum wurde lange gestritten.

Wülfrath/Kreis Mettmann. Wo genau der Ursprung der Anger ist, da scheiden sich die Geister, denn es gibt mehrere Quellen. Die unterirdischen Zuflüsse zum Krapps Teich in der Wülfrather Innenstadt wurden in der Vergangenheit als einer der bekanntesten Ursprünge benannt. Die Hauptquelle der Anger liegt aber in den Fliethen bei Rützkausen und nicht in Wülfrath. Mit diesem Recherche-Ergebnis überraschten die Heimatforscher Friedhelm Kopshoff, August Wilhelm Rees und Jürgen Scheidsteger im Dezember 2015 zumindest die meisten Wülfrather bei der Vorstellung ihres Buches „Das obere Angertal – Die Geschichte verlorener Höfe und der Angerquelle in Velbert“.

In ihrem Verlauf fließt die Anger (wegen ihrer Durchquerung von Steinbrüchen und zunehmender Kanalisation nicht immer sichtbar) durch die Städte Heiligenhaus, Ratingen und Düsseldorf, bis sie schlussendlich in Duisburg-Angerhausen in den Rhein mündet.

Im frühen Mittelalter bildete der Angerbach an mehreren Stellen die Grenze zu anderen Herzogtümern, wovon heute noch zahlreiche Burgen, Rittergüter und Herrensitze zeugen, wie beispielsweise das „Gut Laubeck“ in Heiligenhaus und in Ratingen das „Haus Anger“, die Burg „Gräfgenstein“ und die Wasserburg „Haus zum Haus“, die als Schönste ihresgleichen im Niederrheinischen gilt. Und wo es altwürdige Stätten gibt, dürfen natürlich alte Sagen und Geschichten nicht fehlen. So erzählt Michael Lumer von der Wandersage der „Heinzelmännchen im Haus zum Haus“. „Ähnlich wie in Köln sagte man, dass es auch in der Wasserburg an der Anger Heinzelmännchen gab, die sich des Nachts nützlich machten, bis sie urplötzlich verschwanden. Der einen Sage nach vertrieb sie eine neugierige Magd, die die kleinen Wichtel mit Hilfe von ausgeschütteten Erbsen zu Gesicht bekommen wollte. Einer anderen Geschichte zufolge war es ein böser Vogt, der sie in einem Kessel briet, um an ihre Schätze zu kommen“, berichtet der Vorsitzende des Ratinger Heimatvereines.

Alte Mühle, Fachwerkhäuser und Kotten säumen den Weg

Entlang des Angerbachs sind aber auch heute noch viele alte Mühlen (Hofermühle in Heiligenhaus, Anger- und Auermühle in Ratingen und Sandmühle in Duisburg), typische niederbergische Fachwerkhäuser und Kotten sowie historische Gehöfte zu finden. Einige von ihnen, wie der Sackerhof in Tiefenbroich und der Biegerhof im Duisburger Süden, haben ihren Namen vom Verlauf der Anger, der an einer Stelle beispielsweise wie ein Sack geformt ist oder eben eine Biegung macht. Auch zum Sackerhof weiß Lumer von einer Sage zu berichten. Als seinerzeit der Heilige Swidbert auf dem Rückweg von Ratingen nach Kaiserswerth war, habe er die Bewohner des „Sacker Schlosses“ als „Gottlose vom Sack“ verflucht, weil diese ihm Wasser gegen den Durst verwehrt hatten.