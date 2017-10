Velbert. Am Donnerstagabend brannte ein Container in Velbert-Langenberg. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 19.50 Uhr zu dem Brand eines großen Wertstoffcontainers für Altpapier an der Ecke Hohlstraße / Untere Eickshagen gerufen.

Nach Angaben der Polizei konnte die Feuerwehr den Brand sehr schnell löschen und ein Übergreifen des Feuers auf andere, benachbart aufgestellte Wertstoffcontainer erfolgreich verhindern. Es entstand an dem unmittelbar betroffenen großen Metallcontainer und seinem Inhalt ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 250,- Euro.

Feuerwehr und Polizei gehen von Brandstiftung aus. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. red