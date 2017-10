Neben Jungkabarettist Alain Frei kommen bekannte Künstler wie Hennes Bender.

Neviges/Langenberg. Die lang erwartete Vorstellung des Kom(m)ödche-Ensembles mit dem nagelneuen Programm „Irgendwas mit Menschen“ am 1. Dezember im Historischen Bürgerhaus Langenberg ist leider bereits ausverkauft.

Doch Kabarettfreunde können am Freitag, 15. Dezember, um 19 Uhr in der Vorburg von Schloss Hardenberg den erfolgreichen schweizer Jungkabarettisten Alain Frei erleben. Der Gewinner zahlreicher Comedypreise gehört der neuen Stand-up-Generation an und ist einer der Senkrechtstarter der deutschsprachigen Comedyszene.

Ganz nach dem Motto seines neuen Solos „Mach dich frei“ durchbricht er alte Lachgewohnheiten und macht sich auf zu ganz neuen Humorsphären. Frei stellt sich den wichtigen Fragen der Menschheit, die uns schon immer bewegt haben: Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was ist eigentlich ein „Schmutzli“?

Außerdem kommt Anfang nächsten Jahres eine große Kabarett- und Comedyshow in das Historische Bürgerhaus. Am 12. Januar heißt es an der Hauptstraße 64 „Vorhang auf“ zur ersten Velberter Lachtnacht. Der bekannte Kabarettist Ole Lehmann führt durch den Abend und stellt dabei vier Koleginnen und Kollegen des Fachs vor – bekannte und auch Neuentdeckungen. Mit dabei sind Hennes Bender, Matthias Brodowy, David Werker und Jacquline Feldmann, die sicherlich für viele Lacher sorgen werden.

Die Karte für die Vorburg kostet im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 18 Euro. Für die Lachnacht gibt es das Ticket vorab für 16 bis 30 Euro und an der Abendkasse für 19 bis 34 Euro. Schüler können Geld sparen: Auf allen Plätzen in allen Vorstellungen des Theaters Velbert zahlen sie nur sechs Euro im Vorverkauf und neun an der Abendkasse.

Erhältlich sind die Karten im Servicebüro an der Thomasstraße 1 in Velbert-Mitte, bei der Tourist-Information Friedrichstraße 177, bei Wortwechsel in Neviges, Rommelssiepen 1a, und bei der bei der Buchhandlung Kape in Langenberg oder online. HBA