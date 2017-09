Am Mittwoch steht das Forum ganz im Zeichen des Buches.

Velbert. Die deutschlandweite Veranstaltungsreihe „Lesen macht Schule“ macht am kommenden Mittwoch, 20. September, auch in der Zentralbibliothek im Forum Niederberg (Eingang Europaplatz) Station. Beginn ist um 17 Uhr.

Pädagogen der Sekundarstufe wird die Möglichkeit geboten, sich über neue Literatur, Umsetzungsideen für den Unterricht und neue Erkenntnisse aus der Leseforschung und Leseförderung zu informieren. Die Referentin Simone Eutebach stellt aktuelle Bücher vor, die den Anforderungen der Lehrkräfte und Lehrpläne entsprechen und gleichzeitig Kinder und Jugendliche interessieren. Außerdem gibt sie Tipps, wie sich Unterrichtseinheiten rund um die Schullektüren gestalten lassen. Dabei greift die Referentin in ihrer Präsentation unter anderem Themen wie „(Zu)Flucht“ und „Jungs-Lesestoff“ auf. Die Verlage Carlsen, dtv und Oetinger stellen für die Veranstaltung kostenloses Informationsmaterial, ein Freiexemplar sowie ein Unterrichtsmodell für die Lehrkräfte zur Verfügung.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, die Zentralbibliothek bittet jedoch vorab um eine Anmeldung unter Telefon 02051/26 22 81 oder an per E-Mail an die nachfolgende Adresse. HBA

sarah.redlich@velbert.de