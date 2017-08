Velbert. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag führte die Velberter Polizei Alkoholkontrollen auf der Heidestraße in Velbert-Mitte durch. Das teilte die Pressestelle in einer Mitteilung am Donnerstag mit.

Hierbei kontrollierte sie auch einen 49-jährigen Velberter, der dort mit seinem Renault unterwegs war. Schon bei der Ansprache des Mannes stellten die Polizisten fest, dass er stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille (0,67 mg/l).

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingerichtet und eine Blutprobe angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. red

