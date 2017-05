Ein Gesprächsangebot am Helios-Klinikum kümmert sich um Sorgen und Fragen der Patienten.

Velbert. Im Klinikum Niederberg gibt es ein besonderes Angebot für Patienten und deren Angehörige. Die Ärztin Dr. Hiba A. Bani spricht mit Betroffenen über medizinische Diagnosen und die geplante Therapie. „Dialo D – Dialog in der Diagnose“ heißt die regelmäßig stattfindende Veranstaltung.

Einen diagnostischen Dolmetscherdienst nennt Bani das. Ein Arzt benutze im Durchschnitt 15 000 medizinische Fachbegriffe. „Das spricht zwar für die Kompetenz des Mediziners, aber viele Patienten sind von diesem Fachjargon verunsichert.“ Wer weiß schon auf Anhieb, was Thorax, neoadjuvante Therapie oder Tachykardie bedeuten? Klinikgeschäftsführer Dr. Niklas Cruse: „Wir legen viel Wert auf gute Arzt-Patienten-Kommunikation und eine ganzheitliche Medizin. Deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen, dass Frau Dr. Bani diese Möglichkeit anbietet.“

„Meine Aufgabe ist es, den Patienten ihre Stärke zu verdeutlichen.“

Hiba A. Bani, Ärztin

In dem Gespräch dürfen Patienten alle Sorgen, Ängste und Fragen loswerden. Das Ziel ist es, den Patienten im Klinikum Niederberg den Alltag durch ein besseres Verständnis ihrer Krankheit zu erleichtern. Dabei wird auch das soziale Umfeld des Patienten berücksichtigt. Bani: „Wir sprechen oft darüber, wie sich die Diagnose auf die Familie, Freunde oder auf den Alltag auswirkt.“

Das Gespräch mit Dr. Bani soll nicht den Austausch mit dem behandelnden Arzt ersetzen. Es ist ein zusätzliches Angebot, um die Ressourcen der Patienten zu mobilisieren. „Meine Aufgabe ist es, den Patienten ihre eigene Stärke zu verdeutlichen“, sagt Bani. Das Angebot sei aber keine Psychotherapie. Mit dem „Diagnostischen Dolmetscherdienst“ bringt sie medizinische Informationen und Patientenfragen zusammen.

Dr. Hiba A. Bani hat mehrjährige Erfahrung in der Chirurgie und absolvierte später ihren Facharzt für diagnostische Radiologie. Die Idee zu dem Patientencoaching reifte lange Zeit neben ihrem Alltag in der Klinik. Ihre Fähigkeiten zum Gespräch hat sie gestärkt. Sie machte eine Ausbildung in systematischer Gesprächsführung. „Wenn ich die Grundidee des Projekts mit einem Wort beschreiben sollte, ist es Entlastung“, sagt Bani. „Zum einen für den Patienten, der sich in einer Ausnahmesituation befindet und verstehen will, was in seinem Körper geschieht. Zum anderen aber auch für das medizinische Personal und die Ärzte, die die Behandlung mit einem aufgeklärten Patienten auf Augenhöhe und in Teamarbeit fortführen können.“ mj

