El Mahjoub Elmoustaan hatte ein Loch im Zwerchfell. Der Darm schob sich in den Brustkorb.

Velbert. Mit starken Schmerzen und Atemnot war der gebürtige Marokkaner El Mahjoub Elmoustaan (35) ins Klinikum Niederberg gekommen. Während der Untersuchung mittels Computer-Tomographie erkannten die Ärzte eine medizinische Seltenheit: Der Darm des Patienten schlängelte sich durch ein Loch im Zwerchfell in seinen Brustkorb. Er wurde sofort operiert – mit Erfolg. Die Chirurgin Katja Staade stellte erstaunt fest: „Es war wirklich faszinierend zu sehen, wie weit sich der Darm in den Brustkorb geschoben hatte. Kein Wunder, dass er starke Atemnot hatte. Seine Lunge wurde extrem eingeengt.“

Den Patienten gefährdete aber vor allem der eingeklemmte Darm. Hierbei sterben im schlimmsten Fall Teile des Darms ab oder es kommt zu einem lebensgefährlichen Darmverschluss. In einer zweistündigen Operation brachte Staade die Organe wieder an ihren ursprünglichen Platz. Das Loch im Zwerchfell wurde zugenäht und mit einem Kunststoffnetz verstärkt. Ein Atemtrainer hilft, die Lunge zu kräftigen. Staade erklärt: „Es ist wichtig, dass der Lunge geholfen wird, sich wieder voll zu entfalten.“

El Mahjoub Elmoustaan hatte schon in Marokko starke Schmerzen in der Lungengegend. Aber niemand konnte sich einen Reim darauf machen. Zehn Jahre lang ging das so. Im Jahr 2013 kam er nach Velbert, und als die Schmerzen schließlich überhand nahmen, schickte ihn der Hausarzt ins Krankenhaus.

„Er war oft krank und konnte nachts vor Schmerzen nicht mehr schlafen.“

Natalie El-Scharif über den Zustand ihres Mannes vor der Operation

Liebevolle Unterstützung erhält El Mahjoub Elmoustaan von seiner Frau und seinem 20 Monate alten Sohn. Natalie El-Scharif: „Die Ärztin hat uns empfohlen, langsam mit dem Spazierengehen anzufangen, damit mein Mann seine Kondition verbessert.“ Die letzte Zeit vor der Operation sei schlimm gewesen. Sie erinnert sich: „Er war oft krank und konnte nachts vor Schmerzen nicht mehr schlafen.“

Ein Zwerchfellbruch entsteht bei einem Defekt oder einer Schwäche des Zwerchfells. Dadurch können Anteile des Magens oder des Bauchinhalts in den Brustraum übertreten. Meistens liegt so ein Bruch an einer anderen Stelle, im Bereich des Speiseröhrendurchtritts. Solche Brüche müssen meistens nur bei Beschwerden operiert werden. Manche Patienten leiden unter starkem Sodbrennen. Dann kann eine Operation sinnvoll sein.

El Mahjoub Elmoustaans Zwechfellbruch ist jedoch eine seltene Variante. Sie ist vermutlich durch einen Unfall entstanden. Staade: „Plötzliche Belastungen des Zwerchfells durch Verkehrsunfälle oder stoßartige Bewegungen beim Heben extrem schwerer Gegenstände können eine solche Verletzung herbeiführen.

Das Klinikum Niederberg ist ein zertifiziertes Kompetenzzentrum für Leisten-, Narben- und Zwerchfellbrüche. Durch die Operation erhält El Mahjoub Elmoustaan seine Lebensqualität zurück und kann die Schmerzen hinter sich lassen.

