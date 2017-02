Abitur nach 13 Jahren: Liste für G 9 liegt Sonntag im Rathaus aus

Wer das Volksbegehren unterstützen will, kann dort unterschreiben.

Wülfrath. In Nordrhein-Westfalen ist die Diskussion um die mögliche Rückkehr zum Abitur nach 13 Schuljahren in vollem Gange. Derzeit läuft ein entsprechendes Volksbegehren, in dessen Rahmen am kommenden Sonntag, 19. Februar, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr Unterschriftenlisten im Wülfrather Rathaus, Am Rathaus 1, im Bürgerbüro ausliegen werden. Jeder Wülfrather Bürger kann sich in dieser Zeit unter Vorlage seines Personalausweises in die Listen eintragen. Weitere Informationen sind auf der Homepage der Stadt zu finden.

Das Volksbegehren „Abitur nach 13 Jahren an Gymnasien: Mehr Zeit für gute Bildung, G 9 jetzt!“ läuft vom 2. Februar bis 7. Juni. Am 5. Januar hat das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen die Zulassung der amtlichen Listenauslegung für das Volksbegehren bekannt gemacht. Ziel des Volksbegehrens ist, dass an Gymnasien in NRW das Abitur wieder nach einer Regelschulzeit von 13 Jahren – ohne Pflicht zum Nachmittagsunterreicht – abgelegt wird.

Mindestens 1,061 Millionen Bürger müssen die Unterschrift leisten

Im Jahr 2005 wurde in Nordrhein-Westfalen die Schulzeit an Gymnasien auf acht Jahre verkürzt. Dies ist das sogenannte G 8 oder Turbo-Abi nach der zwölften Klasse. Viele Eltern haben sich in den vergangenen Jahren dafür ausgesprochen, zur alten Regelung zurückzukehren. Damit der Landtag sich mit der Sache befasst, müssen sich binnen eines Jahres mindestens 1,061 Millionen stimmberechtigte Bürger aus NRW in die Unterschriftenlisten eintragen. Lehnt der Landtag dieses Volksbegehren ab, kommt es zu einem Volksentscheid. Für einen Erfolg des Volksbegehrens muss die Abstimmungsmehrheit hier mindestens 15 Prozent aller Stimmberechtigten betragen.

Das Wählerverzeichnis (Verzeichnis der Eintragungsberechtigen) für das Volksbegehren für die Stadt Wülfrath lag Ende Januar zur Einsichtnahme bereit. Eine Benachrichtigung über die Eintragung in das Verzeichnis erfolgte nicht. Red

