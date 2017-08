Am Wochenende des 23. und 24. Septembers werden tausende Besucher erwartet. Das Programm kann sich wieder sehen lassen.

Wülfrath. Für das 30. Kartoffelfest hat sich die Werbegemeinschaft Wülfrath pro einiges vorgenommen. Nachdem das über die Stadtgrenzen hinweg überaus beliebte Fest im vergangenen Jahr ausgefallen war (siehe Kasten), soll es diesmal am Wochenende des 23. und 24. Septembers besonders schön und lecker werden. „Wir haben bisher etwa 25 Stände“, sagt Dirk Herbener, Vorstand von Wülfrath pro, im Gespräch mit der WZ. In der Vergangenheit waren rund 3000 Besucher pro Tag gekommen. Das Kartoffelfest beginnt am Samstag um 11 Uhr und endet um 22 Uhr. Am Sonntag geht es ebenfalls um 11 Uhr los, das Ende ist um 21 Uhr.

„Das Einzige, was uns wirklich noch fehlt, ist der Promi im Sack.“

Dirk Herbener, Vorstand von Wülfrath pro, über den Stand der Vorbereitungen zum Kartoffelfest

Lang ist die Liste der kulinarischen Angebote. Reibekuchen gibt es, Kartoffelsuppe, Spiralkartoffeln (Twister), Fisch, Bratwürstchen, Quarkbällchen, türkische Spezialitäten, Zuckerwatte, Popcorn und Kuchen. Darüber hinaus kann zwischen Getränken aller Art gewählt werden. Wasser, Softdrinks und Bier warten auf Durstige. Der Lions Club wird französischen Wein und Sekt ausschenken. Zudem ist ein Weinstand von der Mosel beim Kartoffelfest dabei.

Dirk Herbener ist mit dem Stand der Vorbereitung sehr zufrieden. „Das Einzige, was uns wirklich noch fehlt, ist der Promi im Sack“, sagt der Mitorganisator. Das Wettschälen steht natürlich wieder auf dem Programm. Es ist für Sonntag, 15.30 Uhr, vor der Bühne geplant. „Wer mitmacht, darf wählen, mit welchen Gerät er die Kartoffeln schälen möchte“, so Dirk Herbener. Duelle Sparschäler gegen Messer werden ausgefochten. Frauen und Männer messen sich, um Zepter und Krone zu holen, die schließlich dem Sieger winken. Das Aufwiegen darf auch nicht fehlen. Dabei wird das Gewicht von Menschen in Kartoffeln aufgewogen, die wiederum für einen karitativen Zweck gespendet werden. Am Samstag ab 15 Uhr ist der Platz vor der Bühne Ort des Geschehens.

Für die musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt. Am Samstag wird der Chor Young Voices gegen 11.15 Uhr nach der Eröffnung des Kartoffelfestes auftreten. Abends folgt die Band „Full Range“ gegen 19 Uhr auf die Bühne. Zum Frühschoppen am Sonntag wiederum werden „Ernst und Miro“ die Besucher ab 11 Uhr unterhalten. Darüber hinaus wird es „Walking Acts“ geben, Musiker und Gruppen, die durch die Straßen ziehen. Unter anderem wird der Posauenchor vertreten sein. „Es wird aber auch noch etwas leisere Musik geben“, versichert Dirk Herbener.