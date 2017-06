Unter dem Motto „Von Nevigesern für Nevigeser“ wird der lokale Zusammenhalt gesucht. Gewerbetreibende und Vereine werden sich am 8. Juli präsentieren. Ein Schwerpunkt sind Aktionen für Kinder.

Neviges. „Hier in Neviges tut sich zu wenig, vor allem für die Kinder“. Jörg Kanschat möchte dies zusammen mit seinem Mitstreiter Matthias Gohr und einem halben Dutzend Helfern bald ändern. Zusammen haben sie das 1. kleine Dorffest organisiert, das am 8. Juli rund um den Platz im Orth vor dem Brunnen in der Fußgängerzone stattfinden wird. Los geht es um 10 Uhr, das Ende ist um 22 Uhr geplant.

„Wir haben nur eineinhalb Wochen Vorlaufzeit gehabt – und jetzt sind schon 13 Stände sicher.“

Jörg Kanschat, Mitorganisator des 1. kleinen Dorffestes

„Der Schwerpunkt liegt von morgens bis nachmittags um etwa 17 oder 18 Uhr auf dem Spaß der Kinder, später wird das Dorffest dann wohl eher etwas für die Erwachsenen sein“, erklärte Jörg Kanschat im Gespräch mit der WZ. Gewerbetreibende und Vereine werden sich den ganzen Tag lang präsentieren. Bislang haben schon einige Gastronomen und Einzelhändler ihr Mitwirken versprochen. „Das Motto lautet von Nevigesern für Nevigeser“, sagte Jörg Kanschat. Auswärtige Standbetreiber wird es nach dem Willen der Organisatoren nicht geben. Das lokale Profil ist der Kern des 1. kleinen Dorffestes.

Die Idee der beiden war spontan entstanden, als sie sich Gedanken gemacht haben, was man in Neviges organisieren kann, um die City zu beleben. „Wir haben nur eineinhalb Wochen Vorlaufzeit gehabt – und jetzt sind schon 13 Stände sicher“, erklärte Jörg Kanschat. Die Zusagen waren binnen drei Tagen eingegangen. Noch bis zum 10. Juni sind Anmeldungen möglich (siehe Kasten). Die Organisatoren wollen mit dem Fest keinen Gewinn erzielen, aber schon die Kosten decken. Entsprechend sollen die Standgebühren ausfallen, die aber erst Mitte des Monats feststehen.

Auf dem Platz im Orth gibt es wieder eine Kreide-Malaktion

Die Mitarbeiter der Biometzgerei Janutta werden für Steaks und Würstchen sorgen, Kati’s Fashion für Waffeln, der Stadtsportbund für eine Hüpfburg und der TSV Neviges für eine Torwand. Mutalip Avci, Betreiber des Cafés Monsieur M., ist für Kreide, Schminke und Wassereis zuständig. „Wir haben am Vatertag zu Allerheiligen gesehen, wie toll die spontane Kreideaktion bei Kindern und Eltern angekommen ist“, sagte Jörg Kanschat. Damals tollten rund 40 Kinder über den Platz und „haben richtig Leben in die Gegend gebracht“, ergänzte Mutalip Avci. Auch viele Eltern waren gekommen. Als Helfer sind unter anderem Sport Özcan und das Blumengeschäft apart im 1. kleinen Dorffest eingebunden.