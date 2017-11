Vorstand wurde bei der Jahreshauptversammlung im Amt bestätigt. Aufstieg bleibt ein Thema.

Wülfrath. Vorstandswahlen und Berichte der Abteilungen standen bei der Jahreshauptversammlung des 1. FC Wülfrath im Clubheim des TC Ford „Restaurant Platz 1“ auf der Agenda. Für zwei weitere Jahre gewählt wurden der erste Vorsitzende, Michael Massenberg (in Personalunion Schatzmeister Senioren), der stellvertretende Vorsitzende, Dirk Koslat, Hakan Carpar und Elke Tesic als Geschäftsführer, Achim Dünn als sportlicher Leiter, Branco Tesic als Jugendleiter und Dirk Effey als Schatzmeister Jugend.

Michael Massenberg möchte einen Nachfolger aufbauen

Der alte und neue erste Vorsitzende, Michael Massenberg, sagte, dass der Verein „finanziell auf der sicheren Seite steht“. Sorgen macht ihm aber die Mitgliederentwicklung. „Wir haben aktuell knapp 500. Wir müssen uns Gedanken machen, wie der Verein dieser Entwicklung entgegensteuert“, so der erste Vorsitzende. Der Ausgleich der Einnahmenverluste durch die schwindende Mitgliederzahl könne zum Beispiel mit der Erhöhung der Sponsorenzahl gelingen. Ihm schwebt auch die Gründung weiterer Abteilungen vor, wie etwa eine Rückenschule.

Michael Massenberg machte zudem deutlich, dass er sich langsam einen potenziellen Nachfolger wünscht: „So lange die Gesundheit mitspielt, mache ich weiter, aber nach 22 Jahren als Vorsitzender würde ich gerne wissen, dass der Verein auch in zehn Jahren gut aufgestellt ist“. Er bot an, einen Kandidaten aufzubauen, damit er nach und nach in die Rolle hineinwachsen kann. Michael Massenberg betonte aber, dass dieses Amt unbedingt mit der Familie vereinbar sein muss.

Die sportlichen Ziele haben sich nicht geändert, wie der sportliche Leiter, Joachim Dünn, berichtete. Die erste Mannschaft soll zurück in die Landesliga. In der laufenden Saison sei der TVD Velbert eine Klasse für sich, aber der zweite Platz, der die Relegation bedeutet, sei trotz sechs Punkten Rückstand noch drin. „Wir haben zu viele Punkte gegen vermeintlich schwächere Mannschaften gelassen“, merkte Joachim Dünn kritisch an. Im Winter könnte es Verstärkungen geben.

Jugendleiter Branko Tesic sprach von einer Jugend, die auf einem guten Weg ist: „Wir haben 234 aktive Spieler, 13 Mannschaften und 35 Trainer.“ Erstmals nach vielen Jahren wurden in allen Altersklassen Mannschaften gemeldet. Besonders stolz ist man auf die C- und B-Jugend. Die beiden Teams spielen in der Leistungsklasse. Nächstes Ziel: Am 14. Januar ist man Gastgeber des großen Niederbergischen Hallenmasters. Bereits einen Tag zuvor soll ein großes U 11-Turnier stattfinden.