Langenfeld. Ein Radfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Langenfeld schwer verletzt worden. Eine 32 Jahre alte Autofahrerin habe den 47-Jährigen wahrscheinlich beim Abbiegen an der Einmündung Paulstraße / Richrather Straße übersehen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ob die Frau Vorfahrt hatte, war zunächst unklar. Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 15.53 Uhr. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus. red/dpa