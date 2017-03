Zahlreiche Einbrüche in Langenfeld und Monheim gemeldet

Nach Eindringlingen in eine Bäckerei wird gefahndet.

Langenfeld/Monheim. Die Winrich-von-Kniprode-Schule in Monheim war am Wochenende Ziel von Einbrechern. Unklar ist laut Polizei, wie sie in das Untergeschoss der Schule eindrangen. Sie verwüsteten dort einen Abstellraum. Ob sie Beute machten, ist nicht bekannt. Hinweise an die Polizei in Monheim unter Telefon 02173/95946350.

Bargeld und Schmuck der Bewohner im Gesamtwert von mehreren hundert Euro fiel unbekannten Tätern in die Hände, die am Samstag, zwischen 19.30 und 22 Uhr in ein Einfamilienhaus am Hans-Sachs-Weg in Immigrath einbrachen. Im Haus durchwühlten sie Schränke und Schubladen.

Am frühen Montagmorgen, gegen 2.10 Uhr, konnte ein Zeuge einen Einbruch in eine Bäckerei im Erdgeschoss der Stadtgalerie beobachten. Demnach hebelten zwei männliche Personen mit einem Werkzeug die Haupteingangstür des Objektes auf, betraten die Bäckerei und verließen das Geschäft kurze Zeit später wieder. Im Anschluss gingen sie in Richtung der Straße „Auf dem Sändchen“ davon. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Der eine Täter soll 1,90 Meter groß und sehr schlank sein. Er soll einen schlaksigen Gang gehabt haben. Er war dunkel gekleidet und hatte sich eine Kapuze übergezogen. Er hatte das Tatwerkzeug mitgebracht. Der andere Täter war etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und ebenfalls schlank. Auch er war dunkel gekleidet und verbarg sein Gesicht unter einer Kappe. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen laut Polizei ergebnislos.

Junge Männer brachen in ein Jugendzentrum ein

Am Sonntagabend konnte die Polizei zwei jugendliche Einbrecher dingfest machen. Ihnen wird vorgeworfen, an der Fröbelstraße in eine Jugendbetreuungsstätte eingebrochen zu sein. Die Täter hatten den Kiosk des Hauses im Visier. Kurze Zeit später wurden Zeugen auf drei männliche Jugendliche aufmerksam, die dort im näheren Umfeld Rucksäcke versteckten. Als diese die Zeugen bemerkten, entfernten sie sich zügig. Die alarmierte Polizei fand in den Rucksäcken unter anderem Getränke, Süßwaren und Geld, was alles augenscheinlich aus dem Einbruch in das Jugendzentrum stammte. Noch während die Beamten am Tatort wahren, kehrten die Jugendlichen zu ihrem Versteck zurück. Als diese aber die Beamten entdeckten, flüchteten sie erneut. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß konnten zwei tatverdächtige 16- und 19-Jährige vorläufig festgenommen werden. Beide wurden zur Wache gebracht und der zuständigen Kriminalpolizei übergeben. Die Ermittlungen, auch zu dem dritten Mittäter, dauern noch an.

Am Wochenende drangen unbekannte Täter in eine Firma an der Straße „Landwehr“ in Wiescheid ein. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 7 Uhr. Was aus den durchsuchten Räumen verschwand, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld telefonisch unter 02173/2886310 entgegen.

