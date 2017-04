Langenfeld. In der Nacht zu Karfreitag sind ein abgestellter Wohnwagen und ein Auto an der Straße Tönnesbrucher Feld in Langenfeld ausgebrannt. Zuerst habe der Wohnwagen gebrannt, danach sei das Feuer auf den Mazda übergesprungen. Außerdem ist noch eine Gasflasche explodiert. Durch die Hitze und Druckwelle seien Fensterläden, Scheiben und eine Hecke in der Nachbarschaft beschädigt worden.

Die Feuerwehr Langenfeld konnte die Brände schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Dennoch entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 18.000,- Euro.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus. Hinweise für eine technische Ursache des Feuers fanden sich nicht. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer vorsätzlichen Brandstiftung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Langenfeld unter der Telefonnummer 02173 / 288-6310 jederzeit entgegen.

