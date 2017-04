Langenfeld. In der Nacht zu Karfreitag sind ein abgestellter Wohnwagen und ein Auto an der Straße Tönnesbrucher Feld in Langenfeld ausgebrannt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus. Zuerst habe der Wohnwagen gebrannt, danach sei das Feuer auf das Fahrzeug übergesprungen. Außerdem ist noch eine Gasflasche explodiert. Durch die Druckwelle seien Fensterläden und Scheiben in der Nachbarschaft geborsten.

