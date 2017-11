Der Naturschutzbund zeichnet erstmals zwei Langenfelder Familien mit der Plakette „fledermausfreundliches Haus“ aus.

Langenfeld. Frank Gennes öffnet vorsichtig eine kleine Schachtel. „Hier, so sieht eine Fledermaus aus“, sagt der Mitarbeiter vom Naturschutzbund (Nabu) und zeigt das winzig kleine Tierchen herum. „Wenn ich hier schon ein fledermausfreundliches Haus auszeichne, dann wollen wir doch auch alle vor Augen haben, um welches Tier es sich dreht.“ Denn: Fledermäuse sind selten, erst recht bei Tag und ganz besonders in den kalten Jahreszeiten. Und wenn man sie mal sieht, dann schwirren sie so schnell herum, dass man Details kaum wahrnehmen kann.

„Diese kleine Zwergfledermaus ist noch ein Jungtier gewesen und wiegt etwa drei Gramm“, erklärt der Fachmann weiter und streckt vorsichtig die Flügel vom Körper der Fledermaus. „Und hier sieht man auch sehr deutlich die Krallen, an denen sie sich an den Wänden festhält.“ Den Familien Hungenberg und Tiedeck aus Reusrath sind Fledermäuse vertraut, weil sie mit ihnen unter einem Dach wohnen. Aus diesem Grund bekommen sie die Plakette „fledermausfreundliches Haus“.

„Wir haben viele Blühpflanzen, die Insekten anlocken. Und die wiederum sind die perfekte Nahrung für Fledermäuse.“

Michael Hungenberg, fledermausfreundlicher Hauseigentümer

Die Eigentümer des Domizils an der Grünewaldstraße sind außerdem im Nabu aktiv; Michael Hungenberg ist erster Vorsitzender des Ortsvereins in Langenfeld. „Naturschutz ist für uns ein großes Thema“, ergänzt seine Frau. Und dazu zähle es nicht nur, den Fledermäusen einen Unterschlupf anzubieten, sondern auch, sie in ihrer Suche nach Nahrung bestmöglich zu unterstützen. „Wir haben viele Blühpflanzen, vor allem aber Nachtblüher wie die Nachtkerze, die Insekten anlockt, die in der Dämmerung aktiv sind, etwa Nachtfalter. Und diese wiederum sind die perfekte Nahrung für die insektenfressenden Fledermäuse.“

Damit Fledermäuse sich ansiedeln, bedarf es vor allem kleiner Schlupflöcher in der Dachkonstruktion. „Heutzutage sind moderne Dächer komplett versiegelt“, sagt Gennes. „Aber wer trotzdem den unter Artenschutz stehenden kleinen Säugetieren ein Zuhause geben möchte, der kann vereinzelt Dachziegel austauschen.“ Im Handel gebe es spezielle Angebote, die so gebaut sind, dass sie Nischenquartiere für die Tiere schaffen.

Rund fünfhundertmal wurde die Auszeichnung „fledermausfreundliches Haus“ in den vergangenen vier Jahren vom Nabu in Nordrhein- Westfalen verliehen. Auch in Langenfeld steht die zweite Ehrung bereits unmittelbar bevor: Die LVR-Klinik erhält am kommenden Dienstag eine Plakette. „Für uns ist das eine Anerkennung, die uns zeigt, dass unser ökologisches Bewusstsein wahrgenommen wird“, sagt Dagmar Tiedeck erfreut. Wer nicht, wie die beiden Familien, ein eigenes Haus besitzt, könne problemlos spezielle Nistkästen für die kleinen Flugtiere bauen und zum Beispiel auf dem Balkon anbringen, emphielt Gennes. „Aber bitte nicht vergessen, die Blumenkästen mit vielen Blühblumen zu bepflanzen“, ergänzt der Naturpädagoge lachend.

Fledermäuse gehören zu den gefährdeten Tierarten. Sie haben viele Feinde vom Habicht über freilaufende Katzen bis zum Menschen. Von ihnen selbst aber geht keine Gefahr aus. „Sie scheuen den Menschen, sie würden uns nicht angreifen. Es gibt also keinen Grund, ihre Population nicht erhalten zu wollen.“