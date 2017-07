Im Stadtmuseum Langenfeld verleiht Ralph Gellwitzki der Frau aus dem Schädelkabinett gewissermaßen eine Stimme.

Langenfeld/Hilden. Menschen kennen – in natura – keine auf links gestülpten Gesichter. Keine, bei denen die Nase am tiefsten liegt und die Augenhöhlen hervorragen. „Deshalb“, sagt Ralph Gellwitzki, „haben wir beim Blick in eine Hohlmaske den Eindruck, sie schaue uns an, egal aus welchem Winkel wir sie betrachten“. Diesen Mona-Lisa-Effekt macht sich der Spezialist für Computeranimationen zurzeit für eine Auftragsarbeit des Langenfelder Stadtmuseums zunutze: Gellwitzki erweckt die junge Frau zum Leben, deren Schädel vor 53 Jahren bei Bauarbeiten an der Kölner Straße gefunden wurde. Der Kopf war mit einem 48 Zentimeter langen Eisennagel durchbohrt.

„Das wird eine Weltpremiere“, sagt Gellwitzki, und man glaubt es ihm, denn der 56-Jährige kommt bescheiden daher. In seiner Hinterhofwerkstatt an der Hildener Südstraße herrscht kreatives Chaos: Die Regale sind vollgestopft mit Videokassetten, Aktenordnern und technischen Geräten, vom Uralt-Videoschnittplatz bis zu einer mehrarmigen Konstruktion, die sich „Kamera-Entwacklungsgerät“ nennt. Bei Bill Gates in der Garage dürfte es damals ähnlich ausgesehen haben. „Möglich“, kommentiert Gellwitzki diese Bemerkung verschmitzt: „Nur dass ich 20 Jahre nach dem Einzug immer noch in der Garage stecke.“

Der Prototyp für die Weltpremiere steht schon in Gellwitzkis Werkstatt. Eine Hohlmaske aus Plastik, auf deren Positivseite das Gesicht einer Frau projiziert wird. Eine Video-Aufnahme, in der die Frau spricht. Und tatsächlich: Ihr Gesicht wirkt nicht nur plastisch, ihr Blick scheint einen auch zu verfolgen, egal, in welcher Richtung man sich bewegt.

„Holohead“ nennt Gellwitzki die Technik, die er demnächst als Marke eintragen lassen will. Zurzeit bearbeitet er ein Video für die Frau mit dem durchbohrten Schädel am Computer. Aufnahmen vom Gesicht einer blauäugigen Blonden. „Ein gar schreckliches Ende nahm mein Leben mit etwa 30 Jahren“, sagt die Hübsche auf dem Flachbildschirm. „Es mag anno 1700 gewesen sein, als ich auf einer Langenfelder Richtstätte enthauptet wurde.“

Warum, darüber rätselt die Forschung. Mögliche Erklärungen liefert das „Schädelkabinett“ im Langenfelder Stadtmuseum. In einer Vitrine findet sich eine Replik des Schädels (Original beim Rheinischen Landesmuseum Bonn), dazu eine Gesichtsrekonstruktion, die die Koryphäe Prof. Dr. Ursula Wittwer-Backofen (Uni Freiburg) anfertigte. Hatte die blauäugige Blonde ihren Mann vergiftet? Brachte sie ihr Kind um? Das sind Fragen, die auch die sprechende Hohlmaske stellen wird, wenn sie in ein paar Wochen Besuch im Schädelkabinett empfangen wird.