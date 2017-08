Langenfeld. Am Montagnachmittag kam es an der Kronprinzenstraße Ecke Arnold-Höveler-Straße in Langenfeld zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten. Ein 75-jähriger Mann wollte mit seinem PKW von der Arnold-Höveler-Straße nach links auf die Kronprinzenstraße abbiegen. Dabei übersah er eine 26-jährige Frau, die mit ihrem Wagen auf der vorfahrtberechtigten Kronprinzenstraße in Richtung Schneiderstraße unterwegs war.

Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen. Sowohl der 75-jährige Mann als auch die 26-jährige Frau erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Beide wurden noch an der Unfallstelle medizinisch betreut, konnten aber anschließend entlassen werden. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von mindestens 11.000,- Euro. Die im Frontbereich massiv beschädigten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. red

Anzeige