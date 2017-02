Langenfeld. In den frühen Morgenstunden zu Sonntag wurde von einem Anwohner der Straße Winkelsweg ein akustischer Alarm gemeldet. Durch eingesetzte Kräfte der Polizei Langenfeld wurde schnell festgestellt, dass der Alarm aus einem Container dringt, welcher sich auf dem Gelände der Kommunalen Unterkunftseinrichtung für Flüchtlinge der Stadt Langenfeld, Winkelsweg, befindet.

Hier wurde starke Rauch- und Hitzeentwicklung in einem Küchencontainer festgestellt. Die Feuerwehr Langenfeld wurde alarmiert. In dem Container waren an vier Backöfen die Herdplatten und Backöfen eingeschaltet. Auf einem Herd befand sich eine Fettpfanne; auf einem weiteren Herd lag Zeitungspapier. Durch das verschmorte Zeitungspapier wurde der Herd beschädigt. Die Kriminalwache in Mettmann erhielt Kenntnis und übernahm die ersten Ermittlungen. Der Tatort wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Derzeit ist weder von einem politisch motivierten Handeln auszugehen, bzw. dieses erkennbar. Dennoch hat der Staatsschutz Düsseldorf die Ermittlungen übernommen.

