Langenfeld. Am Donnerstagabend, gegen 22:25 Uhr, musste die Knipprather Straße in Langenfeld, in Höhe der Einmündung Poststraße, aufgrund einer Verkehrsstörung gesperrt werden. Um die Gefahrenstelle abzusichern, stellten Beamte der Polizei Pylonen auf der Fahrbahn auf. Ein 44- jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Audi übersah jedoch das aufgestellte Absperrmaterial, fuhr daran vorbei und bremste sein Fahrzeug erst etwa 10 Meter hinter der Absperrung. Die Beamten kontrollierten den Audi- Fahrer daraufhin und stellten in dem anschließenden Gespräch deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief dann auch positiv und ergab einen Wert von 1,3 Promille (0,67 mg/l).



Der 44- Jährige wurde daraufhin zur Wache nach Langenfeld gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein sichergestellt und ihm das Führen jeglicher Kraftfahrzeuge untersagt.

Anzeige