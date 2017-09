Anwohner der Brandenburger Allee löschten den Brand.

Monheim. Im Aufzug eines Mehrfamilienhauses an der Brandenburger Allee in Monheim hat es am Montagabend gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Den Ermittlern zufolge wurde das Feuer gegen 19.30 Uhr bemerkt. Bewohnern des Hauses fiel auf, dass es irgendwo brennen müsse. Rauch drang aus dem Fahrstuhl. Die Bewohner zögerten nicht lange und löschten den Brand eigenhändig. Alle Personen blieben dabei unverletzt. „Durch das schnelle Eingreifen der couragierten Bewohner und Zeugen entstand kein Gebäude- oder Sachschaden“, lobt die Polizei.

Vermutlich hatte jemand Zeitungspapier in dem Aufzug angezündet. „Eine Selbstentzündung des Feuers kann nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ausgeschlossen werden“, so die Ermittler. Deshalb leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Brandstiftung ein. Bisher liegen ihr jedoch noch keine konkreten Hinweise zum Täter und dessen Motivlage vor. Maßnahmen zur Spurensicherung und weitere Ermittlungen wurden veranlasst. Hinweise nimmt die Polizei in Monheim unter der Telefonnummer 02173/95946350 entgegen. gut

