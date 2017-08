Monheim. In der Nacht zu Dienstag, gegen 02.15 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Monheim am Rhein zum Brand eines Altpapiercontainers an der Weddinger Straße gerufen. Nach Angaben der Feuerwehr waren Anwohner auf den Brandgeruch aufmerksam geworden und hatten daraufhin den brennenden Behälter auf einem Containersammelplatz, unmittelbar neben der Fassade eines Mehrfamilienhauses entdeckt.

Die Feuerwehr konnte den Brand sehr schnell löschen. Die Feuerwehr schätzt den entstandenen Gesamtschaden am Container und seinem Inhalt auf mehrere hundert Euro.

Feuerwehr und Polizei gehen bei der Ursache des Feuers von einer Brandlegung aus. Bisher liegen der Monheimer Polizei aber noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, entgegen. red

Anzeige