Bei einem weiteren Einbruch in Langenfeld wurden mehrere Telefone gestohlen.

Langenfeld/Monheim. Mehrere Smartphones in bislang noch unbekanntem Gesamtwert haben zwei Einbrecher am Sonntagmorgen aus einem Laden am Langenfelder Marktplatz gestohlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatten die beiden Männer am Sonntag gegen 4.15 Uhr mit Steinen die Fensterscheibe eines Telefon- und Kommunikationsanbieters eingeworfen. Durch den Lärm aufmerksam gewordene Zeugen beobachteten, wie das Duo in den Laden ging. Mit ihrer Beute stiegen die beiden Männer in einen weißen Kleinwagen mit polnischem Kennzeichen, der zuvor auf einem Parkplatz am Marktplatz abgestellt worden war. Die in unbekannte Richtung geflüchteten Täter werden wie folgt beschrieben: Einer ist etwa 1,60 Meter groß und von normaler Statur, sein Komplize ist etwa 1,85 Meter groß und schlank. Bekleidet waren sie mit dunklen Hosen und Kapuzenjacken (dunkel und orange), deren Kapuzen sie ins Gesicht gezogen hatten. Sie hatten schwarze Taschen bei sich. Die sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei meldete gestern noch vier weitere Einbrüche: An der Baumberger Straße in Berghausen brachen Unbekannte am Montag irgendwann zwischen 1.25 und 2 Uhr die Zugangstür einer Gaststätte auf. Aus den Schank- und Büroräumen stahlen sie Geld, der Betrag ist bislang unbekannt.

Am Montag zwischen 0.14 und 0.20 Uhr wurde an der Edisonstraße in Monheim ein mit Leichtmetall beladener Auflieger gestohlen. Die Täter hatten sich laut Polizei gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände verschafft. Mit einer unbekannten Sattelzugmaschine entwendeten sie den Auflieger, der ein Kennzeichen des Kreises Rotenburg an der Wümme (ROW) hatte. Nach ersten Ermittlungen entstand dem Eigentümer des Aufliegers ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Hinweise auf die zum Abtransport genutzte Sattelzugmaschine liegen bisher nicht vor.

Auch in eine leerstehende Schule wurde eingebrochen

Irgendwann zwischen Samstag, 9.30 Uhr, und Montag, 4 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen metallverarbeitenden Betrieb an der Robert-Bosch-Straße in Baumberg. Die Täter brachen ein Fenster auf und durchsuchten die Büros. Angaben zur Beute liegen noch nicht vor.

Ebenfalls in Monheim drangen nach Polizeiangaben bereits zwischen Donnerstag, 10 Uhr, und Freitag, 17.05 Uhr, Unbekannte in die Aula eines leerstehenden Schulgebäudes an der Erich-Klausener-Straße ein. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Hinweise zu allen Taten nehmen die Polizei in Langenfeld (Telefonnummer 02173/2886310) und die Polizei in Monheim (Telefonnummer 02173/95946350) entgegen.

