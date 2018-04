Die Serie von Caravan-Diebstählen in Langenfeld geht weiter.

Langenfeld. Unbekannte haben über die Osterfeiertage in Langenfeld einen fabrikneuen Wohnwagen der Marke Fendt im Wert von 30 000 Euro sowie drei Autos gestohlen. Laut Polizei hatten die Caravandiebe zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, bei einem verschlossenen Wohnwagenstellplatz an der Rheinstraße in Reusrath einen Maschendrahtzaun und ein verschlossenes Metalltor gewaltsam geöffnet. Dort entwendeten sie den mit zwei Parkkrallen zusätzlich gesicherten, weißen Wohnwagen Fendt 495.

Eine beschädigte Parkkralle blieb am Tatort zurück, die zweite verschwand zusammen mit dem einachsigen, erst Mitte März zugelassenen Wohnanhänger mit dem Kennzeichen LEV-SE 120. Laut Polizei besteht möglicherweise ein Zusammenhang mit dem Diebstahl eines grünen Opel Omegas mit Anhängerkupplung, der irgendwann zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 14 Uhr, an der Kölner Straße gestohlen wurde. Der Opel mit dem Kennzeichen ME-UH 92 ist 17 Jahre alt, hat 194 000 Kilometer auf dem Tacho und einen Zeitwert von 2000 Euro.

Mit 34 000 Euro beziffert die Polizei hingegen den Wert eines vier Monate alten Mazda CX-5, der zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 11 Uhr, an der Straße Alt Wiescheid gestohlen wurde. Dort hatte der rote SUV mit dem Kennzeichen ME-E 2206 und einer Laufleistung von 4500 Kilometern auf dem Tacho verschlossen geparkt.

Auch in diesem Fall dürfte ein Zusammenhang zu einem Diebstahl eines weiteren Mazda CX-5 in Wiescheid in der gleichen Nacht bestehen. Zwischen Donnerstag, 20.30 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, verschwand der weiße SUV mit dem Kennzeichen ME-QM 2007 vom Feldhauser Weg. Der Zeitwert dieses mehr als drei Jahre alten Fahrzeugs wird mit 15 000 Euro angegeben.

Seit vergangenem Jahr häufen sich die Diebstähle von Wohnwagen

Der Wohnwagen-Diebstahl reiht sich in eine seit dem vergangenen Sommer anhaltende Serie ein. Anfang August wurde ein 60 000 Euro teurer Wohnwagen von einem Gelände Am Hauweg gestohlen. Ende August entwendete jemand aus einem verschlossenen Carport an der Rheindorfer Straße einen Fendt 515 im Wert von 30 000 Euro. Im September wurden ebenfalls an der Rheinstraße zwei Fendt-Wohnwagen mit einem Gesamtwert von 63 000 Euro gestohlen. Ende November entwendete jemand an der Felix-Wankel-Straße einen mit Deichselschloss gesicherten Fendt 465. Anfang Februar verschwanden von einem Gelände an der Fabriciusstraße ein vier Jahre alter Weinsberg-Caravan im Wert von 20 000 Euro sowie ein zwei Jahre alter Tabbert im Wert von 25 000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02173/288-6310 entgegen. mei