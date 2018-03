Redakteurin Dorothee Schmidt-Elmendorff erforschte die Tiefe des Langenfelder Hallenbades.

Langenfeld/Monheim. Die Vorstellung, einmal in die stille, fremdartige Meereswelt abzutauchen, fand ich schon als Kind verlockend. Genährt wurde sie durch den Meeresforscher Jacques Cousteau und Abenteuerfilme, in denen Taucher mal von Haien attackiert wurden oder sich als dramatische Zuspitzung im Innern eines Wracks verfingen und in Luftnot gerieten.

Dass der Mensch nicht fürs Leben unter Wasser geschaffen wurde, dass Tauchen also gefährlich werden kann, zeigen schon die Unterschriften, die ich vor dem Schnuppertauchen beim Schwimmverein Langenfeld leisten muss: Den Haftungsausschluss und die Versicherung, dass ich eine Reihe von Erkrankungen bei mir ausschließen kann: von der Erkältung bis zur Klaustrophobie.

Zähne zusammenbeißen – sonst hält das Mundstück nicht

Die erste Erkenntnis: Schwerelosigkeit fühlt sich gar nicht mehr so leicht an, wenn man eine Zwölf-Kilo-Flasche mit Druckluft auf den Rücken geschnallt hat. Als ich mich im Langenfelder Hallenbad im Nichtschwimmerbereich an den Beckenrand stelle, um die Tarierweste mit Flasche und Atemregler anzulegen, habe ich Sorge, gleich nach hinten zu kippen und versenkt zu werden. Aber sobald man ins Wasser taucht, fängt es das Gewichts tatsächlich auf. Zuvor hat mir Tauchlehrer Achim Solbach erklärt, wie an das Flaschenventil der Lungenautomat angeschlossen wird, der den Flaschendruck von 200 Bar über zwei hintereinander geschaltete Stufen herunterregelt. Außerdem ist daran noch ein Inflator angebracht, über den man Luft in die Weste blasen und über drei Ventile wieder entweichen lassen kann. Für die klare Sicht durch die Taucherbrille reicht normalerweise Spucke, hier hilft Solbach mit einem Spezialgel aus.

Schon die erste Übung im Wasser dient der Sicherheit. Wenn nämlich Wasser in die Brille eindringen und die Nase umspülen sollte, verdrängt man es einfach durch ausgeatmete Luft. Also Zähne zusammenbeißen – sonst hält das Mundstück nicht –, durch den Mund ein- und die Nase wieder ausatmen. Klappt schon mal.

Das mit dem Druck ist so eine Wissenschaft für sich

Auch der Druckausgleich ist wichtig, damit das Trommelfell keinen Schaden nimmt. Dafür wird die Nase leicht zugedrückt und vorsichtig ausgeatmet, bis es knackt. Dann hat sich die Ohrtrompete zwischen Rachen und Mittelohr geöffnet. Jetzt heißt es abtauchen, Kopf unter Wasser. Das Atmen mit dem Gerät fühlt sich gar nicht so fremd an. Ich erfreue mich an dem Geräusch der aufsteigenden Luftbläschen.