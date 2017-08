Nach dem Überfall auf den Edekamarkt und einen Wettbüromitarbeiter haben Unbekannte eine Tankstelle beraubt.

Monheim. Dem 26-jährigen Angestellten der Tankstelle an der Benzstraße 2 steckt der Schreck noch in den Knochen. Am Sonntag, kurz vor 22 Uhr, kurz vor Ladenschluss stand er hinter der Theke, als zwei maskierte Männer in das Ladenlokal der Tankstelle stürmten und mit vorgehaltener Pistole die Herausgabe von Geld forderten. Der Angestellte gab das Geld heraus. Die Männer verstauten es in einem Beutel und flüchteten mit mehreren Hundert Euro zu Fuß in Richtung der Straßen Am Kielsgraben und Baumberger Chaussee. Der Angestellte rief die Polizei. Die erste Fahndung blieb erfolglos.

Es ist bereits der dritte Überfall in Monheim innerhalb von wenigen Tagen. Zwei bewaffnete Männer mit Motorradhelmen hatten am Donnerstag vergangener Woche an der Plötzenseer Straße einem Wettbüro-Angestellten mehrere Tausend Euro geraubt. Einen Tag zuvor hatte ein Unbekannter gegen 4.50 Uhr den Edeka-Markt im Einkaufszentrum Monheimer Tor überfallen und dabei mehrere Tausend Euro erbeutet.

Beim zweiten und dritten Fall gibt es Übereinstimmungen

Auch für die Polizei ist diese Häufung überraschend. Konnte sie zwischen dem ersten (Edeka) und dem zweiten Raubüberfall (Wettbüromitarbeiter) noch keinen Zusammenhang erkennen, so will sie diese nun nicht mehr ausschließen. „Zumindest haben wir es beim zweiten und dritten Überfall mit zwei Tätern zu tun“, formuliert Polizeisprecher Ulrich Löhe es vorsichtig. Bei den Täterbeschreibungen gebe es einige Gemeinsamkeiten. Etwa der osteuropäische Akzent. Auch sind die Täter laut Zeugenangaben jeweils zu Fuß geflüchtet. Konkrete Hinweise auf Übereinstimmungen gebe es jedoch nicht. „Das ist nicht belastbar“, so Löhe. Klar sei lediglich, dass es sich um Täter handele, die schnell zu Geld kommen wollen und sich offenbar gut auskennen. Bandenkriminalität schließt er aus.

Laut Beschreibung des Angestellten, der an der Freien Tankstelle im Gewerbegebiet an der Benzstraße arbeitet und derzeit krankgeschrieben ist, sollen die Räuber etwa 1,85 Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt sein sowie eine sportliche Statur haben. Bekleidet waren sie zur Tatzeit mit langen, engen T-Shirts in Olivgrün und Grau, eine Person trug dabei eine blaue Jeans und schwarze Sportschuhe, die zweite Person eine graue Jogginghose und schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle. Beide trugen Handschuhe, schwarze Sturmhauben und sprachen mit osteuropäischem Akzent. Der Betrieb der Tankstelle lief gestern trotz des Überfalls normal weiter, berichtet Meik Rode, ein Angestellter.

Seit 2015 ist die Zahl der Raubüberfälle in Langenfeld und Monheim wieder rückläufig. 2015 hat die Polizei für Monheim 17 Überfälle registriert, acht davon aufgeklärt, 2016 waren es 14 Fälle, davon wurden drei geklärt. In Langenfeld haben sich 2015 Täter 30-mal mit Gewalt fremdes Eigentum verschafft, 13 Fälle wurden gelöst. 2016 waren es 25 Taten, davon elf aufgeklärt. Hinweise nimmt die Polizei in Monheim unter Telefon 02173/95946550 entgegen.

Anzeige