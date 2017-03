Stadt macht Dampf beim Schiffsanleger

Bis zu 135 Meter lange Passagierschiffe können am XXL-Steg in Monheim anlegen, der bereits Ende Juni fertig werden soll.

Monheim. Ein 70 Meter langer Steg, der in den Rhein ragt und in der Mitte von einem Ponton unterbrochen wird. Und dann vor Kopf ein weiterer Steg zum Anlegen. So soll er aussehen, der Monheimer Steiger. Gebaut wird er am Rheinufer in Höhe des Deusser-Hauses – und das schon bald. „In drei, vier Wochen starten die Vorbereitungen“, sagt Bürgermeister Daniel Zimmermann. Fertig werden soll der Anleger Ende Juni. „Eröffnung soll Mitte Juli sein.“ Die Pläne für den Anleger hatten schon in der Vergangenheit auch über die Stadt hinaus für Aufmerksamkeit gesorgt. An dem XXL-Steg werden auch die ganz Dicken Halt machen können: bis zu 135 Meter lange Passagierschiffe – das ist die Kategorie der größten Passagierschiffe, die auf dem Rhein unterwegs sind. Zu Schiffen, die so lang sind, gehören zum Beispiel Flusskreuzfahrt- und Charter-Schiffe. An Bord haben sie jede Menge Touristen. Von ihnen sollen die Stadt, Gastronomen, Einzelhändler und die Region profitieren – so der Plan.

Monheimer haben aber auch direkt etwas von dem Steiger. Der Ponton in der Mitte der Konstruktion zum Beispiel soll nach bisheriger Planung für alle zugänglich sein, sagt Monheims Stadtplaner Thomas Waters. Der Verein Piwipper Böötchen freut sich, dass sein Schiff (Länge 14,60 Meter) ab Sommer einen Liegeplatz auf Monheimer Seite hat, denn der ist zurzeit noch auf Dormagener Seite. Neben dem Piwipper Böötchen sollen an der Anlage noch ein DLRG- und ein Feuerwehr-Boot ihren Liegeplatz haben. Heiner Müller-Krumbhaar vom Piwipper Böötchen sagt: „Das wird wie ein kleiner Hafen.“

Bei Rheinstrom-Kilometer 713 wird ein Teil des Stegs am Ufer befestigt

Bis es so weit ist, muss aber noch einiges passieren. „Es muss ein Fundament am Ufer gegossen werden. Es müssen Leitungen für Strom und Wasser verlegt werden. Im Flussbett muss eine Rinne ausgebuddelt werden, und es müssen Dalben (Pfeiler) ins Wasser, an denen der Steg befestigt werden kann“, sagt Waters. Der Steg selbst wird laut Waters in einem Werk in Andernach gefertigt und soll über den Rhein nach Monheim reisen – er kann ja schwimmen. Bei Rheinstrom-Kilometer 713 wird dann der eine Teil des Stegs am Ufer befestigt; der andere ragt ins Wasser und liegt auf einem Zwischen- und einem Anlegeponton. Die Höhe der Anlage variiert je nach Wasserstand.

Ursprünglich hatte Stadtplaner Waters mal das Jahr 2016 für die Fertigstellung avisiert. Dann hatte das Wasser- und Schifffahrtsamt Köln, das die Planungsunterlagen aus schiffspolizeilicher Sicht geprüft hat, etwas beanstandet. Es hieß, der Steg, der ursprünglich fast 90 Meter in den Rhein ragen sollte, reiche zu nah an die Fahrrinne heran. Das sei problematisch, weil der Anleger in einem Außenbogen des Stromes liegt. Daraufhin überarbeitete das von der Stadt beauftragte Planungsbüro die Pläne. Der Steg wurde auf 70 Meter verkürzt. Vor einem Jahr genehmigte die Bezirksregierung dann den Bau.

Wann kommen die Kreuzfahrtschiffe nach Monheim? Vermutlich nicht so schnell. Gespräche mit Reedereien würden derzeit nur „lose“ geführt, sagt Zimmermann. „Wir wollen nichts anbieten, was noch nicht fertig ist.“ Richtig vermarkten wolle man den Steiger erst für 2018. Und dann brauche man Geduld. In Zons legten etwa 200 Schiffe im Jahr an. „So etwas aufzubauen, dauert Jahre.“ Die Stadt hofft, einige der Touristen in der Stadt halten zu können und tut dafür einiges.

