Langenfeld. In der Nacht vom Donnerstagabend, 19.45 Uhr, bis zum frühen Freitagmorgen, 6.00 Uhr, verschwand von einer Parkfläche am Tannenweg in Berghausen ein verschlossen geparkter Kleintransporter Mercedes Sprinter. Wie der oder die bislang unbekannten Fahrzeugdiebe den weißen Kastenwagen öffnen, starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht geklärt. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von dem weißen Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen ME-MA1820. Der Zeitwert des dreizehn Monate alten Fahrzeugs, der eine Laufleistung von etwa 60.000 Kilometern auf dem Tachometer hatte und in dem sich zur Tatzeit diverse Papiere und Arbeitsutensilien des Geschädigten befanden, wird mit 30.000,- Euro angegeben.



Bisher liegen der Langenfelder Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Mercedes Sprinter vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Langenfelder Polizei wurden eingeleitet, Fahrzeug und Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.



Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten weißen Sprinters, nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

