Spitzenpolitiker treten im Wahlkampf auch in Monheim auf

Bis zur Landtagswahl am 14. Mai sind es noch gut zwei Monate. Von der nächsten Woche an drängt es die ersten Wahlkämpfer in die Stadt.

Langenfeld/Monheim. Kanzlerkandidat Martin Schulz, Shooting-Star der SPD, füllt dieser Tage selbst in Bayern große Säle und macht sogar der CSU in ihrer angestammten Heimat Konkurrenz. Wohl deshalb möchte die SPD im Kreis Mettmann vom Höhenflug des neuen sozialdemokratischen Hoffnungsträgers nicht erst bei der Bundestagswahl am 24. September profitieren, sondern auch schon bei der NRW-Landtagswahl am 14. Mai. „Es ist zwar noch offen, ob Martin Schulz als Unterstützung für Hannelore Kraft nach Monheim reist, aber wir hoffen, dass er zusagt“, ist Alexander Schumacher, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Monheimer SPD, optimistisch.

NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin besucht die Firma Ecolab

Zunächst besucht aber am kommenden Montag, 6. März, NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD) das Monheimer Unternehmen Ecolab. Anschließend ist er beim Industrieverein Langenfeld in den Räumlichkeiten der Firma Control Expert zu Gast. Begleitet wird er vom Landtagsabgeordneten Jens Geyer (SPD). In der weiteren Planung sind laut Schumacher und Monheims SPD-Chef Norbert Friedrich außerdem im April und Mai Termine mit Innenminister Ralph Jäger, NRW-Verkehrsminister Michael Groschek, Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (alles SPD) vorgesehen.

Hannelore Kraft wird gemeinsam mit Jens Geyer am Wochenende vor der Landtagswahl auch in Hilden erwartet. Auch zum Frühjahrsempfang der Hildener SPD werde ein Promi kommen, sagt Torsten Brehmer vom örtlichen Parteivorstand. „Wegen möglicher Terminüberschneidungen steht aber noch nicht fest, wer es ist.“

Zahlreiche Plakate an den Monheimer Einfahrtstraßen kündigen den FDP-Bundes- und Landesvorsitzenden Christian Lindner für nächsten Samstag, 11. März, an. Er ist ab 13.30 Uhr auf Einladung der Monheimer Liberalen und der AFUM Akademie zu Gast im Studienzentrum an der Rheinpromenade 3.

Lindner spreche zu „Themen, die Deutschland bewegen“, sagt Ulrich Anhut, FDP-Ratsherr in Monheim. Im Anschluss findet eine Diskussion mit dem Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Düsseldorf, Gregor Berghausen, sowie Dozenten und Studenten der Akademie statt. Weitere Interessierte sind willkommen.

Die CDU-Kreisgeschäftsstelle in Mettmann holt Armin Laschet für den 25. April nach Monheim. Weitere Termine in den Nachbarstädten wie Hilden oder Langenfeld sind nicht vorgesehen, hieß es auf Anfrage. Die Veranstaltung mit dem NRW-Landesvorsitzenden und Landtagsfraktionschef der CDU findet um 19 Uhr in der Festhalle Bormacher, Alte Freiheit, statt.

