Langenfeld. Am frühen Sonntagmorgen gegen 01.25 Uhr befuhr ein 50-jähriger PKW-Fahrer aus Langenfeld mit einem schwarzen Audi Q5, die Haus-Gravener-Straße in Langenfeld in Fahrtrichtung Bonner Straße. In Höhe des Hauses Nr. 79 verlor er aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der SUV prallte mit großer Wucht und scheinbar ungebremst gegen das Heck eines am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten schwarzen Toyota RAV4, der wiederum durch die Wucht des Zusammenpralls auf einen davor geparkten schwarzen BMW Mini-Cooper geschleudert wurde.

Durch angelegte Sicherheitsgurte geschützt, blieben der 50-jährige Unfallfahrer und eine 48-jährige Beifahrerin im Audi nach eigenen Angaben unverletzt. An den drei Unfallfahrzeugen entstand jeweils erheblicher Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von mindestens 29.000,- Euro. Der nicht mehr fahrbereite Audi wurde von einem angeforderten Unternehmen geborgen und abgeschleppt.

In seiner ersten Aussage gegenüber der Polizei gab der 50-jährige Audi-Fahrer an, dass er während der Fahrt eingeschlafen sei. Hinweise auf eine Alkoholisierung des Langenfelders ergaben sich nicht.

