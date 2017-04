Monheim. Ein offenbar geistig verwirrter Mann hielt die Polizei in Monheim am Freitag in Atem. Der Mann war mit einem Messer bewaffnet auf ein Fenstersims seiner Wohnung geklettert und drohte, sich etwas anzutun. Spezialeinsatzkräfte der Polizei rückten an. Erst in der Nacht gab der Mann auf.

Laut den Angaben der Polizei wurden die Beamten am Freitag gegen 16.45 Uhr zu einem Einsatz an der Erich-Klausener-Straße in Monheim gerufen. Ein 29-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses war auf ein Fenstersims seiner Wohnung im dritten Stock geklettert und drohte, sich selbst zu verletzen. Daraufhin rückten Spezialeinsatzkräfte der Polizei an.

Erst gegen 1 Uhr in der Nacht auf Samstag gab der offenbar geistig verwirrte Mann auf und konnte von den Beamten überwältigt werden. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Insgesamt waren mehr als 25 Polizisten im Einsatz. jp

