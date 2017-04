Langenfeld. Am Montagabend gegen 21:05 Uhr, kam es an der Schneiderstraße in Langenfeld-Richrath zu einem Auffahrunfall mit zwei Verletzten.

Eine 77-jährige Opel-Fahrerin war mit ihrem Pkw in Richtung Bergische Landstraße unterwegs, als sie in Höhe der Hausnummer 20 aus ungeklärter Ursache einem vorausfahrenden 3er BMW hinten auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die 77-Jährige schwer verletzt. Sie musste anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden.

Der 24-jährige BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Auch er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, durfte dies aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Der Opel war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen auf mindestens 4500,- Euro.

Anzeige