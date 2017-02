Langenfeld. In der Zeit von Donnerstag, 5.10 Uhr, bis zum Montag, 6.45 Uhr, wurde an der Straße "Winkelsweg" in Immigrath eine weiße Sattelzugmaschine DAF- XF Super Space mit einem weißen Auflieger der Marke Koegel entwendet, welche auf Höhe der Hausnummer 177 parkte. Wie der oder die Diebe in das verschlossene Fahrzeug gelangten, dieses starten und wegfahren konnten, ist bisher noch nicht geklärt. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur sowohl von der gestohlenen Sattelzugmaschine als auch von dem Auflieger mit ME-Kennzeichen.

Der Wert des Fahrzeuges mitsamt seiner Ladung (u.a. ASP-Metallcontainer) beträgt rund 100 000 Euro. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Langenfelder Polizei wurden eingeleitet, Fahrzeug, Anhänger und Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib der gesuchten Sattelzugmaschine oder des Aufliegers, nimmt die Polizei in Langenfeld unter der Rufnummer 02173/ 288 6510 jederzeit entgegen.

Anzeige