Langenfeld. Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist am Montagmorgen ein 57-jähriger Rollerfahrer in Langenfeld schwer verletzt worden.



Gegen 8.50 Uhr wollte laut Polizeibericht ein 51-Jähriger mit seinem Pkw von der Knipprather Straße nach links in die Katzbergstraße abbiegen. Dabei übersah er den 57-jährigen, der ihm mit seinem Motorroller auf der Knipprather Straße entgegenkam und Vorfahrt hatte.



Der Rollerfahrer versuchte noch zu bremsen, wurde aber von dem Opel erfasst und zu Boden geschleudert. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen. Er wurde noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Anzeige