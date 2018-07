Die Reiter sind sauer, der Vorstand würde das Angebot der Stadt gerne annehmen. Ein Instandsetzen der maroden Anlage brächte den Verein möglicherweise in die Insolvenz.

Monheim. Der Reitsportverein Am Werth soll einem Campingplatz weichen. Jetzt spricht auch der Vorstand.

Annika Freitag (29) ist seit drei Jahren mit ihrem Pferd Calensky (8) Am Werth aktiv. „Ich habe ihn dort longiert, eingeritten und sehr viel Unterstützung erfahren. Die Gegebenheiten sind super“, sagt sie. Auch die Anbindung ans Gelände sei gut. Die Stallgemeinschaft schätzt sie sehr. Dann kam die Einladung zur außerordentlichen Versammlung. „Um was es geht, wissen wir nicht genau. Der Vorstand hat uns immer auf Sicht gehalten. Was wir wissen, wissen über die sozialen Medien.“ Freitags Eindruck: „Die Stadt will das Grundstück haben“. Der Verein sei der Stadt schon lange ein Dorn im Auge.

„Die Anlage hat einen hohen Investitionsbedarf. Sie ist marode.“

Dietmar Kaiser, Vorstand Reitverein Am Werth

Das will Dietmar Kaiser, Stallbeauftragter und Vorstandsmitglied des Vereins, so nicht stehen lassen und bricht sein Schweigen. „Bürgermeister Daniel Zimmermann hat immer die Hand über uns gehalten“, sagt er. Darüber hinaus, so ist er sicher, habe der Vorstand alles richtig gemacht. „Wir haben Gespräche mit der Stadt geführt und dann rechtzeitig zur Vereinsversammlung am 13. Juli eingeladen.“ Dass die Ratssitzung vor der Versammlung (11. Juli) stattfindet und das Thema öffentlich wird, habe er nicht absehen können. Aber es sei ja noch nichts entschieden.

Der Hintergrund für die Gespräche sei hingegen ernst. „Die Anlage hat einen hohen Investitionsbedarf“, sagt Kaiser. „Sie ist marode.“ Die Stadt fordere einen Anschluss an das Kanalsystem. Die drei großen Sickergruben müssten weg. Auch die Mistplatte müsse laut städtischer Ansage ein Dach bekommen. „Ansonsten müssten wir nachweisen, dass bei Regen keine Nitrate ins Grundwasser kommen“, erläutert der Stallbeauftragte. „Das kann der Verein nicht bezahlen.“ Bei lediglich 35 Mitgliedern, die pro Monat 50 Euro bezahlen, sei das nicht zu machen. „Viele haben schon privates Geld in den Verein gesteckt.“ Würde der Verein alle Auflagen erfüllen, müsste er früher oder später Insolvenz anmelden.

Der aktuelle Vorschlag der Stadt ist aus seiner Sicht gut. Mit der Ablösung des Erbpachtvertrages würden 243 000 Euro in die Vereinskasse fließen. Von der Gewährleistung bezüglich der Bodenverunreinigungen auf der ohnehin mit Shellschlamm belasteten Fläche, würde der Verein ausgenommen. Der Vorstand, der ohnehin nur noch aus fünf Leuten (statt sieben) besteht, würde das Angebot deshalb gern annehmen.