Raiffeisenmarkt zeigt sich in neuem Gewand

Der genossenschaftlich organisierte Händler lädt nach Renovierung zum Frühlingsfest ein.

Monheim. Pünktlich zum Frühling hat sich der Raiffeisenmarkt in Monheim fein gemacht. Das will Michael Jerzynski, Gesamtleiter Ware, feiern. Und zwar mit einem Frühlingsfest – und ausreichend Blumen und anderen Pflanzen. „Wir haben nachbestellt“, sagt Jerzynski. „Am vergangenen Wochenende haben die Pflanzen nicht ausgereicht, um die Nachfrage zu befriedigen. Der Ansturm war groß.“ Besonderes Angebot zum Frühlingsfest: Margeriten für 3,99 Euro. „Direkt aus Italien“. Mit dem Fest, das Samstag und am verkaufsoffenen Sonntag am Heerweg 10-14 steigt, präsentiert der genossenschaftlich organisierte Markt sich in einem neuen Gewand.

Haushaltswaren sind jetzt neu im Sortiment am Heerweg

„Wir räumen eigentlich alle paar Jahre auf und modernisieren. „Jetzt haben wir den Verkauf an die heutige Zeit angepasst. Es gibt keine Gitter mehr, die den Kunden führen“, erläutert der Geschäftsführer. Die Regalhöhe hat er auf 1,35 Meter gesenkt, so dass der Kunde bequem alles sehen kann. „Dabei ist nichts verschwunden. Wir haben nur neu sortiert“, sagt er denn auch. „Und ergänzt.“

Neu im Sortiment sind etwa Haushaltswaren – geordnet nach Backvergnügen, Kochlust und Gaumenfreuden. Vom Eierlöffel über die Gewürzmühle bis zum teuren WMF-Kochmesser können Monheimer jetzt ihre Küchen aufrüsten. „Diese Abteilung wird erst zum Frühlingsfest am Wochenende eröffnet“, sagt Jerzynski. Darüber hinaus bietet der Markt diverse Nudelsorten und spezielle Kräuter.

Zudem gibt es jetzt einen Backshop von Bio-Bäcker Schüren in Monheim. Der backt am Wochenende im Raiffeisenmarkt „Bio-Schlawiner“. „Das gibt es Monheim ebenfalls noch nicht“, sagt der Marktleiter.

Klassiker wie Tiernahrung und Futtermittel auch für Geflügel oder Pferde sind im Sortiment geblieben. Für Hobbyfarmer gibt es Saatkartoffeln oder anderes Saatgut, Pflanzenschutzmittel oder Nützlinge als Schädlingsbekämpfer.

Rund um den Garten sind Möbel und Werkzeug ausgestellt. Auf dem 300 Quadratmeter großen Outdoorgelände präsentiert der Monheimer Markt Ranunkeln, Stiefmütterchen oder Obstgehölze. Ein ziemlich großes Angebot für Grillfans gibt es in der „Outdoorküche“ – mit Grillschule (am Vatertag) und Ladys Grillen am 22. Juni.

Neben den Neuheiten locken Aktionsangebote für die Kleinen: Sie können den Traktorführerschein auf dem Trampeltrecker machen. Ein „Gartendoktor“ entnimmt Bodenproben. Futtermittelberatungen für Haustiere und Pferde stehen ebenfalls auf dem Programm. Außerdem erhalten große und kleine Kunden Informationen zum Thema: „Wo kommen die bunten Ostereier her“.

