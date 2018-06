Die Polizei ermittelt in einem Fahrradunfall mit Todesfolge, der sich bereits am Donnerstagnachmittag in Langenfeld zugetragen hat. Sie sucht Zeugen.

Langenfeld. Die Polizei ermittelt in einem Fahrradunfall mit Todesfolge, der sich bereits am Donnerstagnachmittag in Langenfeld zugetragen hat. Sie sucht Zeugen.

Eine 73-jährige Frau war gegen 15.10 Uhr mit ihrem Rad auf der Straße Ringelshecke in Richtung Reusrather Straße unerwegs gewesen. Ihr 76-jähriger Ehemann fuhr zu diesem Zeitpunkt auf seinem Fahrrad links neben ihr. Unmittelbar vor dem Einmündungsbereich kollidierten die Fahrräder der Eheleute miteinander, woraufhin die beiden Senioren zu Boden stürzten. Die 73-Jährige wurde schwer am Kopf verletzr, blieb aber zunächst bei Bewusstsein. Der 76-Jährige informierte die Rettung, die die Frau in ein Krankenhaus brachte, wo sie umgehend behandelt wurde. Im Verlauf des darauffolgenden Tages verschlechterte sich ihr Zustand, am Freitagabend starb sie.

Die Polizei wurde hinzugezogen, sie nahm ihre Ermittlungen auf. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Insbesondere sucht sie nach einem Mädchen, das den Sturz der Frau beobachtet haben soll. Hinweise unter Telefon 02173/ 288-6310 erbeten.