Langenfeld. In der Nacht zu Montag, gegen 23:40 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge in Höhe der S-Bahn an der Straße "Am Galgendriesch" in Langenfeld zwei männliche Personen, die sich an den dort abgestellten Fahrrädern "zu schaffen" machten. Die Schlösser von zwei Rädern hatten die Fahrraddiebe bereits "geknackt" und diese zum Abtransport bereitgestellt.

Der Zeuge informierte umgehend die Polizei. Als die Polizisten an der Örtlichkeit eintrafen, flüchteten die Männer durch die Unterführung auf die S-Bahnseite "Ketzberg". Noch in der Unterführung konnten die Polizisten die beiden Täter einholen und festnehmen. In unmittelbarer Nähe des Tatortes fanden die Beamten diverses Aufbruchwerkzeug der beiden Fahrraddiebe und stellten dieses sowie die ungesicherten Fahrräder sicher.

Die polizeibekannten Männer im Alter von 17 bzw. 20 Jahren wurden anschließend zur Wache nach Langenfeld gebracht. Während der 17-Jährige dort von seiner Mutter abgeholt wurde, verbrachte der 20-Jährige die Nacht im Polizeigewahrsam. Gegen die beiden jungen Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

