Zu Beginn der dunklen Jahreszeit kontrollieren die Beamten gezielt die Beleuchtung an Autos – so wie jetzt an der Berghausener Straße.

Langenfeld/Monheim. Es geht Schlag auf Schlag an der Berghausener Straße. Polizeihauptkommissar Thomas Obst vom Verkehrsdienst Mettmann winkt gleich drei Autos an den Straßenrand. Bei einem ist ein Rücklicht ausgefallen, bei dem zweiten funktioniert vorne rechts nur das Standlicht und bei dem dritten ist die Nummernschildbeleuchtung ausgefallen. Nun weisen die Polizeibeamten die Fahrer freundlich auf die Mängel an den Fahrzeugen hin. Jedem wird eine Mängelkarte ausgehändigt, die dazu verpflichtet, umgehend den Schaden beheben zu lassen.

Die Kreishandwerkerschaft unterstützt die Aktion

Es geht in die dunkle Jahreszeit und dies nimmt der Verkehrsdienst der Kreispolizei zum Anlass, ein besonderes Auge auf die Fahrzeugbeleuchtung zu werfen. „Im Streifendienst wird danach geschaut. Wir führen jetzt aber auch verstärkt Standkontrollen durch“, sagt Thomas Obst.

An diesem Montagabend hat sich die Kreispolizei zu einer umfangreichen Kontrolle an der Berghausener Straße von Baumberg nach Langenfeld postiert. Auch Landrat Thomas Hendele ist als Chef der Polizeibehörde an der Verkehrssicherheit interessiert, weshalb er die Aktion begleitet. „Vor einer Woche habe ich bei meinem Dienstwagen den Lichttest machen lassen“, verrät er.

Vier Polizisten sind bei der Kontrolle im Einsatz. Einer von ihnen hat sich weiter vorne aufgestellt, um die Rücklichter der Autos zu kontrollieren. Die übrigen achten auf die Frontbeleuchtung und stoppen die Fahrzeuge mit Mängeln. „Die meisten Leute danken uns für den Hinweis“, sagt Obst. Oft haben sie den Mangel selbst noch gar nicht bemerkt.

Aber es gibt auch andere, wie Martin Lindemann berichtet, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Mettmann. Der Verband unterstützt die Lichtaktion der Polizei. „Wir haben schon erlebt“, so Lindemann, „dass die Leute ausfallend werden und fragen, ob die Polizei nichts Besseres zu tun hätte, als das Licht zu kontrollieren.“

Etwa 30 Prozent der Pkw haben Mängel an der Beleuchtung

Dabei sorgt die korrekte Fahrzeugbeleuchtung in der Dunkelheit für Sicherheit. So können falsch eingestellte Scheinwerfer die anderen Verkehrsteilnehmer blenden. Und ein komplett ausgefallener Scheinwerfer kann den irrigen Schluss zur Folge haben, es käme ein Motorradfahrer entgegen. Das könne sehr gefährlich sein, betont Obst: „Wenn einer auf einem Scheinwerfer komplett blind ist, muss er stehenbleiben.“

Und das passiert keine fünf Minuten später auch hier. Obwohl die Kfz-Innung die Autofahrer seit langem mit gebührenfreien Lichttests sensibilisieren möchte, scheint dies nicht wirklich zu fruchten. „Wir haben im letzten Jahr den 60. Lichttest gefeiert“, sagt Lindemann. Und trotzdem bleibt die Quote immer gleich. „30 Prozent der Pkws und 40 Prozent der Nutzfahrzeuge haben Mängel an der Beleuchtung.“ Doch die Hoffnung auf eine Besserung wird enttäuscht.