Langenfeld. Bereits am späten Mittwochabend verletzte sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Langenfeld. Nach Angaben der Unfallbeteiligten fuhr eine 23-jährige Frau mit einem Opel Tigra auf der Richrather Straße. An der Einmündung Richrather Straße/ Winkelsweg wollte sie nach rechts in den Winkelsweg abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden 42- jährigen Fahrradfahrer, der auf dem Winkelsweg in Richtung Schneiderstraße fuhr. Beide prallten zusammen, der Radfahrer stürzte und verletzte sich am Fuß.

Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, in welchem er stationär verblieb. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

